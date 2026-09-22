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В andex Cloud рассказали, как ИИ-агенты снизят рутину в компаниях - 22.09.2026, ПРАЙМ
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В andex Cloud рассказали, как ИИ-агенты снизят рутину в компаниях
В andex Cloud рассказали, как ИИ-агенты снизят рутину в компаниях - 22.09.2026, ПРАЙМ
В andex Cloud рассказали, как ИИ-агенты снизят рутину в компаниях
Генеральный директор Yandex Cloud Григорий Атрепьев считает, что внедрение искусственного интеллекта в компаниях позволит снизить рутину, но изменит роль... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T03:58+0300
2026-09-22T03:58+0300
технологии
ведомости
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Генеральный директор Yandex Cloud Григорий Атрепьев считает, что внедрение искусственного интеллекта в компаниях позволит снизить рутину, но изменит роль специалистов, работающих над важными задачами. "Сейчас агент – это скорее дополнительный инструмент, который экономит время на рутинных задачах – что-то посчитать, найти информацию среди огромного количества файлов, включая аудиозаписи встреч, превратить все это в понятный читаемый формат. Все это позволит сотрудникам сосредоточиться на действительно важных задачах", - рассказал Атрепьев газете "Ведомости". По его мнению, в среднесрочной перспективе "роль специалистов, скорее всего, будет меняться". "Сотрудники компаний будут меньше делать руками и больше – управлять агентскими системами. И их главная ценность будет в том, чтобы принимать на себя риски и нести ответственность за результат", - отметил он. Говоря об ответственности за ошибку ИИ-агента, например, раскрытие конфиденциальных данных или разрушительное действие, Атрепьев подчеркнул, что "даже готовые агенты должны работать через подтверждение значимых действий". "Агент может собрать данные и предложить решение, но изменение информации, запись в систему или внесение патча в репозиторий должен подтверждать человек. Эта контрольная точка никуда не должна исчезнуть, хотя каждый из нас тоже может не заметить ошибку", - отметил Атрепьев.
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192
40
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технологии, ведомости
Технологии, Ведомости
03:58 22.09.2026
 
В andex Cloud рассказали, как ИИ-агенты снизят рутину в компаниях

Гендиректор andex Cloud Атрепьев: внедрение ИИ в компаниях позволит снизить рутину

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Генеральный директор Yandex Cloud Григорий Атрепьев считает, что внедрение искусственного интеллекта в компаниях позволит снизить рутину, но изменит роль специалистов, работающих над важными задачами.
"Сейчас агент – это скорее дополнительный инструмент, который экономит время на рутинных задачах – что-то посчитать, найти информацию среди огромного количества файлов, включая аудиозаписи встреч, превратить все это в понятный читаемый формат. Все это позволит сотрудникам сосредоточиться на действительно важных задачах", - рассказал Атрепьев газете "Ведомости".
По его мнению, в среднесрочной перспективе "роль специалистов, скорее всего, будет меняться".
"Сотрудники компаний будут меньше делать руками и больше – управлять агентскими системами. И их главная ценность будет в том, чтобы принимать на себя риски и нести ответственность за результат", - отметил он.
Говоря об ответственности за ошибку ИИ-агента, например, раскрытие конфиденциальных данных или разрушительное действие, Атрепьев подчеркнул, что "даже готовые агенты должны работать через подтверждение значимых действий".
"Агент может собрать данные и предложить решение, но изменение информации, запись в систему или внесение патча в репозиторий должен подтверждать человек. Эта контрольная точка никуда не должна исчезнуть, хотя каждый из нас тоже может не заметить ошибку", - отметил Атрепьев.
 
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