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Новым гендиректором торговой сети "Ашан" в России стал Илья Бердников - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Новым гендиректором торговой сети "Ашан" в России стал Илья Бердников
Новым гендиректором торговой сети "Ашан" в России стал Илья Бердников - 22.09.2026, ПРАЙМ
Новым гендиректором торговой сети "Ашан" в России стал Илья Бердников
Новым генеральным директором торговой сети "Ашан Ритейл Россия" назначен Илья Бердников, указано на сайте компании. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T20:52+0300
2026-09-22T20:53+0300
бизнес
владимир путин
auchan
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Новым генеральным директором торговой сети "Ашан Ритейл Россия" назначен Илья Бердников, указано на сайте компании.Ранее эту должность занимала Ася Балабай.Так, на сайте компании в разделе "Руководство" Бердников значится как генеральный директор, а Балабай - как исполнительный директор."Илья Бердников обладает более чем 10-летним опытом работы в FMCG и ритейле, где занимал руководящие позиции в области стратегического и операционного управления, коммерческого развития и маркетинга", - указано в биографической справке нового управляющего на сайте компании.Там также сообщается, что Бердников отвечал за стратегическое развитие и результаты одного из ключевых направлений бизнеса в X5. Ранее занимал руководящие позиции в международных компаниях Mondelez International и Kraft Heinz.В пресс-службе торговой сети "Ашан" подтвердили РИА Новости информацию."Информацию подтверждаем. С 19 сентября 2026 года на пост генерального директора "Ашан Ритейл Россия" назначен Илья Бердников, Ася Балабай продолжит работу в качестве исполнительного директора компании", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы французского ритейлера Auchan (бренд "Ашан"), швейцарского производителя продуктов питания Nestle и французской логистической группы FM Logistic, включая складские комплексы. Мера коснулась также бывшего российского подразделения французской Leroy Merlin (текущий бренд "Лемана Про").Временным управляющим стало российское АО "Л.Е.В. Менеджмент".
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192
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бизнес, владимир путин, auchan
Бизнес, Владимир Путин, Auchan
20:52 22.09.2026 (обновлено: 20:53 22.09.2026)
 
Новым гендиректором торговой сети "Ашан" в России стал Илья Бердников

Новым генеральным директором торговой сети "Ашан Ритейл Россия" назначен Илья Бердников

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Новым генеральным директором торговой сети "Ашан Ритейл Россия" назначен Илья Бердников, указано на сайте компании.
Ранее эту должность занимала Ася Балабай.
Так, на сайте компании в разделе "Руководство" Бердников значится как генеральный директор, а Балабай - как исполнительный директор.
"Илья Бердников обладает более чем 10-летним опытом работы в FMCG и ритейле, где занимал руководящие позиции в области стратегического и операционного управления, коммерческого развития и маркетинга", - указано в биографической справке нового управляющего на сайте компании.
Там также сообщается, что Бердников отвечал за стратегическое развитие и результаты одного из ключевых направлений бизнеса в X5. Ранее занимал руководящие позиции в международных компаниях Mondelez International и Kraft Heinz.
В пресс-службе торговой сети "Ашан" подтвердили РИА Новости информацию.
"Информацию подтверждаем. С 19 сентября 2026 года на пост генерального директора "Ашан Ритейл Россия" назначен Илья Бердников, Ася Балабай продолжит работу в качестве исполнительного директора компании", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы французского ритейлера Auchan (бренд "Ашан"), швейцарского производителя продуктов питания Nestle и французской логистической группы FM Logistic, включая складские комплексы. Мера коснулась также бывшего российского подразделения французской Leroy Merlin (текущий бренд "Лемана Про").
Временным управляющим стало российское АО "Л.Е.В. Менеджмент".
 
БизнесВладимир ПутинAuchan
 
 
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