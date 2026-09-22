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Индекс Nasdaq Composite обновил исторический максимум
Индекс Nasdaq Composite обновил исторический максимум - 22.09.2026, ПРАЙМ
Индекс Nasdaq Composite обновил исторический максимум
Основные фондовые индексы США во вторник растут на фоне снижения цен на нефть, высокотехнологичный Nasdaq Composite достиг нового исторического максимума,... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T17:09+0300
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник растут на фоне снижения цен на нефть, высокотехнологичный Nasdaq Composite достиг нового исторического максимума, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 16.45 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,5% относительно предыдущего закрытия - до 50 092,3 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,13%, до 774,31 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,37%, до 27 218 пунктов, минутами ранее показатель достигал нового исторического максимума в 27 250,92 пункта. Цены на нефть снижаются пятую торговую сессию подряд, а стоимость Brent во вторник впервые с начала сентября опустилась ниже 98 долларов за баррель. Это дает некоторое облегчение фондовым рынкам, отмечают аналитики. "Рынки действительно рассматривают нефть как ключевую макроэкономическую переменную в данной ситуации, причем как процентные ставки (мировых центробанков - ред.), так и рынок в целом в значительно степени зависят от того, что происходит на нефтяном рынке и на геополитическом фронте", - цитирует агентство Рейтер глобального рыночного аналитика eToro Лэйл Эйконер (Lale Akoner).
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рынок, торги, индексы, сша, dow jones, nasdaq composite
Рынок, Торги, Индексы, США, Dow Jones, Nasdaq Composite
Индекс Nasdaq Composite обновил исторический максимум
Американский фондовый индекс Nasdaq Composite обновил исторический максимум
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник растут на фоне снижения цен на нефть, высокотехнологичный Nasdaq Composite достиг нового исторического максимума, следует из данных торгов и комментариев аналитика.
По состоянию на 16.45 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,5% относительно предыдущего закрытия - до 50 092,3 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,13%, до 774,31 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,37%, до 27 218 пунктов, минутами ранее показатель достигал нового исторического максимума в 27 250,92 пункта.
Цены на нефть снижаются пятую торговую сессию подряд, а стоимость Brent во вторник впервые с начала сентября опустилась ниже 98 долларов за баррель. Это дает некоторое облегчение фондовым рынкам, отмечают аналитики.
"Рынки действительно рассматривают нефть как ключевую макроэкономическую переменную в данной ситуации, причем как процентные ставки (мировых центробанков - ред.), так и рынок в целом в значительно степени зависят от того, что происходит на нефтяном рынке и на геополитическом фронте", - цитирует агентство Рейтер глобального рыночного аналитика eToro Лэйл Эйконер (Lale Akoner).