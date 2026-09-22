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Инфляционные ожидания россиян в сентябре повысились до 14,2% - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Инфляционные ожидания россиян в сентябре повысились до 14,2%
Инфляционные ожидания россиян в сентябре повысились до 14,2% - 22.09.2026, ПРАЙМ
Инфляционные ожидания россиян в сентябре повысились до 14,2%
Инфляционные ожидания россиян на год вперед в сентябре повысились до 14,2% с 13,7% в августе, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России. | 22.09.2026, ПРАЙМ
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россия
финансы
банк россии
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в сентябре повысились до 14,2% с 13,7% в августе, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России. При этом в июле инфляционные ожидания были на уровне 14,7%, в июне - 12,4%, в мае - 13%, в апреле - 12,9%. В марте показатель составлял 13,4%, в феврале – 13,1%, а в январе и декабре – 13,7%. Ранее Минэкономразвития сообщало, что инфляция в России на 14 сентября составила 6,24% в годовом выражении против 6,29% на 7 сентября.
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россия, финансы, банк россии
РОССИЯ, Финансы, Банк России
14:52 22.09.2026
 
Инфляционные ожидания россиян в сентябре повысились до 14,2%

Инфляционные ожидания россиян на год вперед в сентябре выросли до 14,2% с 13,7% в августе

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в сентябре повысились до 14,2% с 13,7% в августе, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России.
При этом в июле инфляционные ожидания были на уровне 14,7%, в июне - 12,4%, в мае - 13%, в апреле - 12,9%. В марте показатель составлял 13,4%, в феврале – 13,1%, а в январе и декабре – 13,7%.
Ранее Минэкономразвития сообщало, что инфляция в России на 14 сентября составила 6,24% в годовом выражении против 6,29% на 7 сентября.
 
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