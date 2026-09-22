https://1prime.ru/20260922/instrument-873533562.html

andex B2B Tech запускает инструмент для защиты корпоративных ИИ-систем

andex B2B Tech запускает инструмент для защиты корпоративных ИИ-систем - 22.09.2026, ПРАЙМ

andex B2B Tech запускает инструмент для защиты корпоративных ИИ-систем

Yandex B2B Tech запускает инструмент для защиты корпоративных ИИ-систем, рассказал генеральный директор Yandex Cloud Григорий Атрепьев. | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T03:43+0300

2026-09-22T03:43+0300

2026-09-22T03:43+0300

технологии

ведомости

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Yandex B2B Tech запускает инструмент для защиты корпоративных ИИ-систем, рассказал генеральный директор Yandex Cloud Григорий Атрепьев. "Yandex B2B Tech запускает новый инструмент AI-SPM для комплексной защиты ИИ-систем. Он непрерывно следит за ИИ-инфраструктурой и выявляет возможные риски – например, избыточные права или доступы к чувствительным данным. По мере распространения технологии такой постоянный и автоматизированный контроль уже становится для компаний необходимостью", - рассказал Атрепьев газете "Ведомости". Он отметил, что мировой рынок средств защиты ИИ быстро растет. Атрепьев уточнил, что его объем увеличится с 2,8 миллиарда долларов в 2026 году до 4,8 миллиарда долларов в 2027 году. В России, по его словам, этот рынок только формируется, при этом в нем есть большие перспективы развития. По оценке Yandex Cloud, в 2026 году он может составить до 4 миллиардов рублей, а уже к 2029-2030 годам может вырасти до 30 миллиардов рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, ведомости