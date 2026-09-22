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andex B2B Tech запускает инструмент для защиты корпоративных ИИ-систем - 22.09.2026, ПРАЙМ
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andex B2B Tech запускает инструмент для защиты корпоративных ИИ-систем
andex B2B Tech запускает инструмент для защиты корпоративных ИИ-систем - 22.09.2026, ПРАЙМ
andex B2B Tech запускает инструмент для защиты корпоративных ИИ-систем
Yandex B2B Tech запускает инструмент для защиты корпоративных ИИ-систем, рассказал генеральный директор Yandex Cloud Григорий Атрепьев. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T03:43+0300
2026-09-22T03:43+0300
технологии
ведомости
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Yandex B2B Tech запускает инструмент для защиты корпоративных ИИ-систем, рассказал генеральный директор Yandex Cloud Григорий Атрепьев. "Yandex B2B Tech запускает новый инструмент AI-SPM для комплексной защиты ИИ-систем. Он непрерывно следит за ИИ-инфраструктурой и выявляет возможные риски – например, избыточные права или доступы к чувствительным данным. По мере распространения технологии такой постоянный и автоматизированный контроль уже становится для компаний необходимостью", - рассказал Атрепьев газете "Ведомости". Он отметил, что мировой рынок средств защиты ИИ быстро растет. Атрепьев уточнил, что его объем увеличится с 2,8 миллиарда долларов в 2026 году до 4,8 миллиарда долларов в 2027 году. В России, по его словам, этот рынок только формируется, при этом в нем есть большие перспективы развития. По оценке Yandex Cloud, в 2026 году он может составить до 4 миллиардов рублей, а уже к 2029-2030 годам может вырасти до 30 миллиардов рублей.
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технологии, ведомости
Технологии, Ведомости
03:43 22.09.2026
 
andex B2B Tech запускает инструмент для защиты корпоративных ИИ-систем

andex B2B Tech запускает инструмент для защиты корпоративных ИИ-систем

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Yandex B2B Tech запускает инструмент для защиты корпоративных ИИ-систем, рассказал генеральный директор Yandex Cloud Григорий Атрепьев.
"Yandex B2B Tech запускает новый инструмент AI-SPM для комплексной защиты ИИ-систем. Он непрерывно следит за ИИ-инфраструктурой и выявляет возможные риски – например, избыточные права или доступы к чувствительным данным. По мере распространения технологии такой постоянный и автоматизированный контроль уже становится для компаний необходимостью", - рассказал Атрепьев газете "Ведомости".
Он отметил, что мировой рынок средств защиты ИИ быстро растет. Атрепьев уточнил, что его объем увеличится с 2,8 миллиарда долларов в 2026 году до 4,8 миллиарда долларов в 2027 году.
В России, по его словам, этот рынок только формируется, при этом в нем есть большие перспективы развития. По оценке Yandex Cloud, в 2026 году он может составить до 4 миллиардов рублей, а уже к 2029-2030 годам может вырасти до 30 миллиардов рублей.
 
ТехнологииВедомости
 
 
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