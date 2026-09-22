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Эксперт рассказал, как трансформируется работа инженера через три-пять лет

Эксперт рассказал, как трансформируется работа инженера через три-пять лет - 22.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как трансформируется работа инженера через три-пять лет

Инженер будущего через три-пять лет должен будет сам конструировать модели, руководить их работой и быть готовым отвечать за результат и оперативно исправлять... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T20:46+0300

2026-09-22T20:46+0300

2026-09-22T20:51+0300

технологии

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Инженер будущего через три-пять лет должен будет сам конструировать модели, руководить их работой и быть готовым отвечать за результат и оперативно исправлять неточности, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора по выделенным центрам разработки IТ-холдинга Т1 Андрей Гулидин. "Через три-пять лет сильным будет считаться не тот, кто быстрее пишет код, а тот, кто понимает, что именно нужно построить, и готов отвечать за результат. Мерило смещается с объема написанного кода на качество принятых решений", - рассказал он. Эксперт отметил, что искусственный интеллект возьмет на себя рутинную разработку, однако сам код никуда не исчезнет: в сложных проектах он останется работой, но и здесь оценивать будут не количество строк, а выбор архитектуры и ее поведение в сложной ситуации. Специалист добавил, что "порог входа в профессию снизился", поэтому решений станет еще больше. Однако, по мнению Гулидина, вместе с хорошими приходит много слабых продуктов, и многие будут делать "все на нейросетях", не понимая ограничений подхода. "Это естественный этап. Из него следует неприятный вывод: дефицитом становится не разработка, а проверка. Дороже всего будет стоить человек, который умеет поймать ошибку в чужом решении, пока она не дошла до производства", - прокомментировал он. По словам эксперта, фундаментальные и прикладные знания не устареют. Знание отрасли, финансов, производства или медицины превратятся в решающий фактор. Например, инженер создаст агента, в коде которого опишет все существующие процессы компании, а также требования к конечному результату с учетом отраслевой и корпоративной специфики. После него финансовый аналитик в процессе диалога с агентом сформирует требования к новому этапу, уточняя детали ожидаемого результата и получая уже конечное решение. "Инженер 2030 года будет архитектором и владельцем процесса. Он видит систему целиком, понимает инфраструктуру, управляет инструментами и агентами. Сложнее всего придется тем, кто привык получать готовое задание и просто закрывать поставленные задачи. Ценность будет у тех, кто сам формулирует проблему, предлагает решение и доводит его до результата", - заключил Гулидин.

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