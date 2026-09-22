Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Казахстане пресекли контрабанду более двухсот iPhone 18 - 22.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260922/iphone-873566489.html
В Казахстане пресекли контрабанду более двухсот iPhone 18
В Казахстане пресекли контрабанду более двухсот iPhone 18 - 22.09.2026, ПРАЙМ
В Казахстане пресекли контрабанду более двухсот iPhone 18
Контрабандный ввоз более двухсот iPhone 18 пресечен в аэропорту Астаны, сообщает комитет государственных доходов министерства финансов Казахстана. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T19:19+0300
2026-09-22T19:19+0300
бизнес
технологии
казахстан
астана
iphone
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873566489.jpg?1790093944
АСТАНА, 22 сен - ПРАЙМ. Контрабандный ввоз более двухсот iPhone 18 пресечен в аэропорту Астаны, сообщает комитет государственных доходов министерства финансов Казахстана. "Сотрудниками таможенного поста "Ауежай - Астана"... пресечены 10 фактов незаконного ввоза мобильных устройств. Всего выявлено 223 смартфона iPhone 18 и 10 пар беспроводных наушников AirPods", - говорится в сообщении. В комитете уточнили, что пассажиры пытались ввезти значительное количество мобильных устройств в багаже без подачи таможенной декларации. "Всего по выявленным фактам установлено, что четыре лица имели статус индивидуальных предпринимателей, еще четверо осуществляли ввоз без регистрации в качестве ИП", - отметили в комитете госдоходов. В Казахстане физическим лицам разрешено ввозить в страну не более двух смартфонов на одного человека. Если количество или характер перемещаемых товаров не соответствуют критериям для личного пользования, они подлежат таможенному декларированию и таможенному оформлению.
казахстан
астана
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, технологии, казахстан, астана, iphone
Бизнес, Технологии, КАЗАХСТАН, Астана, iPhone
19:19 22.09.2026
 
В Казахстане пресекли контрабанду более двухсот iPhone 18

В аэропорту Астаны пресекли попытку контрабандного ввоза более двухсот iPhone 18

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
АСТАНА, 22 сен - ПРАЙМ. Контрабандный ввоз более двухсот iPhone 18 пресечен в аэропорту Астаны, сообщает комитет государственных доходов министерства финансов Казахстана.
"Сотрудниками таможенного поста "Ауежай - Астана"... пресечены 10 фактов незаконного ввоза мобильных устройств. Всего выявлено 223 смартфона iPhone 18 и 10 пар беспроводных наушников AirPods", - говорится в сообщении.
В комитете уточнили, что пассажиры пытались ввезти значительное количество мобильных устройств в багаже без подачи таможенной декларации.
"Всего по выявленным фактам установлено, что четыре лица имели статус индивидуальных предпринимателей, еще четверо осуществляли ввоз без регистрации в качестве ИП", - отметили в комитете госдоходов.
В Казахстане физическим лицам разрешено ввозить в страну не более двух смартфонов на одного человека. Если количество или характер перемещаемых товаров не соответствуют критериям для личного пользования, они подлежат таможенному декларированию и таможенному оформлению.
 
БизнесТехнологииКАЗАХСТАНАстанаiPhone
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала