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В Казахстане пресекли контрабанду более двухсот iPhone 18

В Казахстане пресекли контрабанду более двухсот iPhone 18 - 22.09.2026, ПРАЙМ

В Казахстане пресекли контрабанду более двухсот iPhone 18

Контрабандный ввоз более двухсот iPhone 18 пресечен в аэропорту Астаны, сообщает комитет государственных доходов министерства финансов Казахстана. | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T19:19+0300

2026-09-22T19:19+0300

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АСТАНА, 22 сен - ПРАЙМ. Контрабандный ввоз более двухсот iPhone 18 пресечен в аэропорту Астаны, сообщает комитет государственных доходов министерства финансов Казахстана. "Сотрудниками таможенного поста "Ауежай - Астана"... пресечены 10 фактов незаконного ввоза мобильных устройств. Всего выявлено 223 смартфона iPhone 18 и 10 пар беспроводных наушников AirPods", - говорится в сообщении. В комитете уточнили, что пассажиры пытались ввезти значительное количество мобильных устройств в багаже без подачи таможенной декларации. "Всего по выявленным фактам установлено, что четыре лица имели статус индивидуальных предпринимателей, еще четверо осуществляли ввоз без регистрации в качестве ИП", - отметили в комитете госдоходов. В Казахстане физическим лицам разрешено ввозить в страну не более двух смартфонов на одного человека. Если количество или характер перемещаемых товаров не соответствуют критериям для личного пользования, они подлежат таможенному декларированию и таможенному оформлению.

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бизнес, технологии, казахстан, астана, iphone