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Иран выкупил землю под строительство железной дороги Решт-Астара - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Иран выкупил землю под строительство железной дороги Решт-Астара
Иран выкупил землю под строительство железной дороги Решт-Астара - 22.09.2026, ПРАЙМ
Иран выкупил землю под строительство железной дороги Решт-Астара
Иран выкупил землю под строительство железной дороги Решт-Астара для международного транспортного коридора "Север-Юг", подтвердил посол Ирана в РФ Казем... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T18:45+0300
2026-09-22T18:45+0300
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россия
иран
персидский залив
санкт-петербург
мтк "север-юг"
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Иран выкупил землю под строительство железной дороги Решт-Астара для международного транспортного коридора "Север-Юг", подтвердил посол Ирана в РФ Казем Джалали. "Предварительное соглашение уже заключено между Ираном и РФ. Иранская сторона должна была выкупить земли вдоль участка в 162 километра. Правительство к настоящему моменту выкупило землю и передало участки российским друзьям", - сказал посол в ходе пресс-конференции. Он добавил, что сейчас наступил этап исследовательских работ на выкупленных землях, после чего будет подписан исполнительный договор. "Надеемся, что соглашение будет подписано иранскими и российскими представителями в ближайшее время", - добавил Джалали. Дипломат также прокомментировал возможность строительства железной дороги, которая соединит Решт на севере Ирана с Бендер-Аббасом на юге страны, то есть обеспечит выход МТК "Север-Юг" к Персидскому заливу при помощи железной дороги. "Инфраструктура (участка Решт-Астара) будет создана как по российскому, так и иранскому стандарту (колеи) в надежде на то, что после Решта участок будет продолжен до Бендер-Аббаса", - сказал посол. Он добавил, что существует и иной подход к вопросу строительства железной дороги, которая соединит север и юг Ирана. Подход, отметил Джалали, заключается в том, что будет создана отдельная от железной дороги Решт-Астара ветка. По его словам, в настоящее время этот вопрос обсуждается между иранскими и российскими представителями. "Север-Юг" – мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Он является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существуют три маршрута МТК. Один из них западный. Ветка Решт-Астара в Иране – его последний участок, необходимый для полноценной работы железной дороги на всем протяжении маршрута.
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бизнес, россия, иран, персидский залив, санкт-петербург, мтк "север-юг"
Бизнес, РОССИЯ, ИРАН, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МТК "Север-Юг"
18:45 22.09.2026
 
Иран выкупил землю под строительство железной дороги Решт-Астара

Иран выкупил землю под строительство железной дороги Решт-Астара для МТК "Север-Юг"

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Иран выкупил землю под строительство железной дороги Решт-Астара для международного транспортного коридора "Север-Юг", подтвердил посол Ирана в РФ Казем Джалали.
"Предварительное соглашение уже заключено между Ираном и РФ. Иранская сторона должна была выкупить земли вдоль участка в 162 километра. Правительство к настоящему моменту выкупило землю и передало участки российским друзьям", - сказал посол в ходе пресс-конференции.
Он добавил, что сейчас наступил этап исследовательских работ на выкупленных землях, после чего будет подписан исполнительный договор.
"Надеемся, что соглашение будет подписано иранскими и российскими представителями в ближайшее время", - добавил Джалали.
Дипломат также прокомментировал возможность строительства железной дороги, которая соединит Решт на севере Ирана с Бендер-Аббасом на юге страны, то есть обеспечит выход МТК "Север-Юг" к Персидскому заливу при помощи железной дороги.
"Инфраструктура (участка Решт-Астара) будет создана как по российскому, так и иранскому стандарту (колеи) в надежде на то, что после Решта участок будет продолжен до Бендер-Аббаса", - сказал посол.
Он добавил, что существует и иной подход к вопросу строительства железной дороги, которая соединит север и юг Ирана. Подход, отметил Джалали, заключается в том, что будет создана отдельная от железной дороги Решт-Астара ветка.
По его словам, в настоящее время этот вопрос обсуждается между иранскими и российскими представителями.
"Север-Юг" – мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Он является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существуют три маршрута МТК. Один из них западный. Ветка Решт-Астара в Иране – его последний участок, необходимый для полноценной работы железной дороги на всем протяжении маршрута.
 
БизнесРОССИЯИРАНПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМТК "Север-Юг"
 
 
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