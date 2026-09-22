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Иран и Россия продолжат развивать отношения, несмотря на санкции США
Иран и Россия продолжат развивать отношения, несмотря на санкции США - 22.09.2026, ПРАЙМ
Иран и Россия продолжат развивать отношения, несмотря на санкции США
Иран и Россия, несмотря на санкции США против иранских авиакомпаний, продолжат развивать отношения, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T19:04+0300
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Иран и Россия, несмотря на санкции США против иранских авиакомпаний, продолжат развивать отношения, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
Министр финансов США Скотт Бессент ранее заявил, что с 23 сентября иранские авиакомпании не смогут совершать полеты, так как из-за санкций им не будут оказывать услуги на земле.
"Мы не признаем санкции США против РФ, Россия так же не признает американские санкции против Ирана. Иран и Россия будут продолжать укреплять отношения, вне зависимости от того, что происходит в мире", - сказал посол, отвечая на вопрос РИА Новости о том, продолжат ли иранские авиакомпании осуществлять перелеты в РФ.
Между Москвой и Тегераном авиаперелеты совершает иранская авиакомпания Mahan Air. Кроме того, с конца июня рейсы между Астраханью и Рештом осуществляет компания Pouya Air.
Посол Ирана также заявил, что санкции США против иранских авиакомпаний противоречат международным нормам, однако такие действия не новы для Тегерана. По его словам, иранские авиакомпании и до этого осуществляли свою деятельность при наличии ограничений.
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Бизнес, РОССИЯ, ИРАН, США, МОСКВА, Скотт Бессент, Mahan Air
Иран и Россия продолжат развивать отношения, несмотря на санкции США
Посол Джалали: Иран и Россия продолжат развивать отношения, несмотря на санкции США
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Иран и Россия, несмотря на санкции США против иранских авиакомпаний, продолжат развивать отношения, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
Министр финансов США Скотт Бессент ранее заявил, что с 23 сентября иранские авиакомпании не смогут совершать полеты, так как из-за санкций им не будут оказывать услуги на земле.
"Мы не признаем санкции США против РФ, Россия так же не признает американские санкции против Ирана. Иран и Россия будут продолжать укреплять отношения, вне зависимости от того, что происходит в мире", - сказал посол, отвечая на вопрос РИА Новости о том, продолжат ли иранские авиакомпании осуществлять перелеты в РФ.
Между Москвой и Тегераном авиаперелеты совершает иранская авиакомпания Mahan Air. Кроме того, с конца июня рейсы между Астраханью и Рештом осуществляет компания Pouya Air.
Посол Ирана также заявил, что санкции США против иранских авиакомпаний противоречат международным нормам, однако такие действия не новы для Тегерана. По его словам, иранские авиакомпании и до этого осуществляли свою деятельность при наличии ограничений.