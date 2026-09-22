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В Иране рассказали о мерах против нарушающих пересечение Ормуза судов - 22.09.2026, ПРАЙМ
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В Иране рассказали о мерах против нарушающих пересечение Ормуза судов
В Иране рассказали о мерах против нарушающих пересечение Ормуза судов - 22.09.2026, ПРАЙМ
В Иране рассказали о мерах против нарушающих пересечение Ормуза судов
Иран намерен задерживать суда, допускающие нарушения при пересечении Ормузского пролива, до выплаты штрафа в 20% от стоимости груза, заявил представитель... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T21:40+0300
2026-09-22T21:48+0300
бизнес
иран
ормузский пролив
израиль
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ТЕГЕРАН, 22 сен - ПРАЙМ. Иран намерен задерживать суда, допускающие нарушения при пересечении Ормузского пролива, до выплаты штрафа в 20% от стоимости груза, заявил представитель комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Гашгави. В середине сентября Иран расширил количество список судов до 77, к которым может применить ограничительные меры, в том числе штрафы, при последующем проходе через Ормузский пролив, сообщало иранское управление по контролю за Персидским заливом (PGSA). "В соответствии с утвержденным в комитете положением нового (разрабатываемого - ред.) закона по Ормузскому проливу, допускающие нарушения (суда - ред.) при пересечении Ормуза столкнутся со штрафом, эквивалентном 20% стоимости груза, а также с временным задержанием судна до выплаты штрафа", - приводит слова Гашгави агентство Fars. Также, по словам депутата, парламент собирается сделать обязательными отчеты каждые три месяца генерального штаба вооруженных сил Ирана или министерства обороны по исполнению закона, когда он станет обязательным к исполнению. Гашгави в середине сентября сообщил РИА Новости, что иранский парламент продолжает рассматривать законопроект об Ормузском проливе, а профильный комитет одобряет положения законопроекта. Агентство Fars сообщало, что законопроект включает пункты, запрещающие проход судов США и Израиля и других враждебных Ирану стран через Ормузский пролив. Помимо этого, суда не смогут перевозить через пролив любой тип груза, будь то военный или гражданский, аффилированный с Израилем. Для нарушителей предусмотрены штрафы до 20% от стоимости перевозимого груза.
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бизнес, иран, ормузский пролив, израиль
Бизнес, ИРАН, Ормузский пролив, ИЗРАИЛЬ
21:40 22.09.2026 (обновлено: 21:48 22.09.2026)
 
В Иране рассказали о мерах против нарушающих пересечение Ормуза судов

Иран намерен задерживать до выплаты штрафа суда, нарушающие пересечение Ормузского пролива

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ТЕГЕРАН, 22 сен - ПРАЙМ. Иран намерен задерживать суда, допускающие нарушения при пересечении Ормузского пролива, до выплаты штрафа в 20% от стоимости груза, заявил представитель комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Гашгави.
В середине сентября Иран расширил количество список судов до 77, к которым может применить ограничительные меры, в том числе штрафы, при последующем проходе через Ормузский пролив, сообщало иранское управление по контролю за Персидским заливом (PGSA).
"В соответствии с утвержденным в комитете положением нового (разрабатываемого - ред.) закона по Ормузскому проливу, допускающие нарушения (суда - ред.) при пересечении Ормуза столкнутся со штрафом, эквивалентном 20% стоимости груза, а также с временным задержанием судна до выплаты штрафа", - приводит слова Гашгави агентство Fars.
Также, по словам депутата, парламент собирается сделать обязательными отчеты каждые три месяца генерального штаба вооруженных сил Ирана или министерства обороны по исполнению закона, когда он станет обязательным к исполнению.
Гашгави в середине сентября сообщил РИА Новости, что иранский парламент продолжает рассматривать законопроект об Ормузском проливе, а профильный комитет одобряет положения законопроекта.
Агентство Fars сообщало, что законопроект включает пункты, запрещающие проход судов США и Израиля и других враждебных Ирану стран через Ормузский пролив. Помимо этого, суда не смогут перевозить через пролив любой тип груза, будь то военный или гражданский, аффилированный с Израилем. Для нарушителей предусмотрены штрафы до 20% от стоимости перевозимого груза.
 
БизнесИРАНОрмузский проливИЗРАИЛЬ
 
 
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