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Иран потребовал от США снять морскую блокаду
Иран потребовал от США снять морскую блокаду - 22.09.2026, ПРАЙМ
Иран потребовал от США снять морскую блокаду
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом озвучил условия Тегерана для открытия Ормузского пролива, среди них - | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T22:45+0300
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ТЕГЕРАН, 22 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом озвучил условия Тегерана для открытия Ормузского пролива, среди них - снятие морской блокады, сообщила гостелерадиокомпания Ирана."В ходе встречи представителю США была передана решительная позиция Ирана. Незамедлительное снятие морской блокады, незамедлительная выплата всех заблокированных активов, а также прекращение войны на всех фронтах сопротивления были в числе условий Ирана для открытия Ормузского пролива", - сообщил вещатель.Он отметил, что Аракчи согласился, как утверждается, на просьбу Уиткоффа о встрече для того, чтобы передать условия иранской стороны по Ормузскому проливу. Сама встреча прошла на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.США и Израиль начали военную операцию против Ирана в конце февраля. Боевые действия привели к резкому сокращению судоходства через Ормузский пролив, через который до конфликта проходило около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.
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мировая экономика, иран, сша, аббас аракчи, стив уиткофф, мид, ормузский пролив
Мировая экономика, ИРАН, США, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, МИД, Ормузский пролив
Иран потребовал от США снять морскую блокаду
Глава МИД Ирана Аракчи назвал снятие морской блокады условием открытия Ормузского пролива
ТЕГЕРАН, 22 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом озвучил условия Тегерана для открытия Ормузского пролива, среди них - снятие морской блокады, сообщила гостелерадиокомпания Ирана.
"В ходе встречи представителю США была передана решительная позиция Ирана. Незамедлительное снятие морской блокады, незамедлительная выплата всех заблокированных активов, а также прекращение войны на всех фронтах сопротивления были в числе условий Ирана для открытия Ормузского пролива", - сообщил вещатель.
Он отметил, что Аракчи согласился, как утверждается, на просьбу Уиткоффа о встрече для того, чтобы передать условия иранской стороны по Ормузскому проливу. Сама встреча прошла на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана в конце февраля. Боевые действия привели к резкому сокращению судоходства через Ормузский пролив, через который до конфликта проходило около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.