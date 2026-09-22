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Иран потребовал от США снять морскую блокаду

Иран потребовал от США снять морскую блокаду - 22.09.2026, ПРАЙМ

Иран потребовал от США снять морскую блокаду

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом озвучил условия Тегерана для открытия Ормузского пролива, среди них - | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T22:45+0300

2026-09-22T22:45+0300

2026-09-22T22:47+0300

мировая экономика

иран

сша

аббас аракчи

стив уиткофф

мид

ормузский пролив

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ТЕГЕРАН, 22 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом озвучил условия Тегерана для открытия Ормузского пролива, среди них - снятие морской блокады, сообщила гостелерадиокомпания Ирана."В ходе встречи представителю США была передана решительная позиция Ирана. Незамедлительное снятие морской блокады, незамедлительная выплата всех заблокированных активов, а также прекращение войны на всех фронтах сопротивления были в числе условий Ирана для открытия Ормузского пролива", - сообщил вещатель.Он отметил, что Аракчи согласился, как утверждается, на просьбу Уиткоффа о встрече для того, чтобы передать условия иранской стороны по Ормузскому проливу. Сама встреча прошла на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.США и Израиль начали военную операцию против Ирана в конце февраля. Боевые действия привели к резкому сокращению судоходства через Ормузский пролив, через который до конфликта проходило около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

иран

сша

ормузский пролив

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мировая экономика, иран, сша, аббас аракчи, стив уиткофф, мид, ормузский пролив