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Иран потребовал от США снять морскую блокаду - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Иран потребовал от США снять морскую блокаду
Иран потребовал от США снять морскую блокаду - 22.09.2026, ПРАЙМ
Иран потребовал от США снять морскую блокаду
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом озвучил условия Тегерана для открытия Ормузского пролива, среди них - | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T22:45+0300
2026-09-22T22:47+0300
мировая экономика
иран
сша
аббас аракчи
стив уиткофф
мид
ормузский пролив
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ТЕГЕРАН, 22 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом озвучил условия Тегерана для открытия Ормузского пролива, среди них - снятие морской блокады, сообщила гостелерадиокомпания Ирана."В ходе встречи представителю США была передана решительная позиция Ирана. Незамедлительное снятие морской блокады, незамедлительная выплата всех заблокированных активов, а также прекращение войны на всех фронтах сопротивления были в числе условий Ирана для открытия Ормузского пролива", - сообщил вещатель.Он отметил, что Аракчи согласился, как утверждается, на просьбу Уиткоффа о встрече для того, чтобы передать условия иранской стороны по Ормузскому проливу. Сама встреча прошла на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.США и Израиль начали военную операцию против Ирана в конце февраля. Боевые действия привели к резкому сокращению судоходства через Ормузский пролив, через который до конфликта проходило около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.
иран
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мировая экономика, иран, сша, аббас аракчи, стив уиткофф, мид, ормузский пролив
Мировая экономика, ИРАН, США, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, МИД, Ормузский пролив
22:45 22.09.2026 (обновлено: 22:47 22.09.2026)
 
Иран потребовал от США снять морскую блокаду

Глава МИД Ирана Аракчи назвал снятие морской блокады условием открытия Ормузского пролива

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
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ТЕГЕРАН, 22 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом озвучил условия Тегерана для открытия Ормузского пролива, среди них - снятие морской блокады, сообщила гостелерадиокомпания Ирана.
"В ходе встречи представителю США была передана решительная позиция Ирана. Незамедлительное снятие морской блокады, незамедлительная выплата всех заблокированных активов, а также прекращение войны на всех фронтах сопротивления были в числе условий Ирана для открытия Ормузского пролива", - сообщил вещатель.
Он отметил, что Аракчи согласился, как утверждается, на просьбу Уиткоффа о встрече для того, чтобы передать условия иранской стороны по Ормузскому проливу. Сама встреча прошла на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана в конце февраля. Боевые действия привели к резкому сокращению судоходства через Ормузский пролив, через который до конфликта проходило около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.
 
Мировая экономикаИРАНСШААббас АракчиСтив УиткоффМИДОрмузский пролив
 
 
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