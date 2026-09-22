https://1prime.ru/20260922/issledovanie-873533819.html
Исследование показало отношение россиян к цифровому рублю
Исследование показало отношение россиян к цифровому рублю - 22.09.2026, ПРАЙМ
Исследование показало отношение россиян к цифровому рублю
Примерно пятая часть россиян верят, что на горизонте 5-10 лет цифровой рубль заменит привычные способы оплаты - наличные и карты, говорится в исследовании... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T04:37+0300
2026-09-22T04:37+0300
2026-09-22T04:37+0300
технологии
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Примерно пятая часть россиян верят, что на горизонте 5-10 лет цифровой рубль заменит привычные способы оплаты - наличные и карты, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
"По мнению 18% россиян, в ближайшие 5-10 лет цифровой рубль сможет заменить наличные и привычные безналичные расчеты, при этом почти половина (47%) считают, что цифровой рубль не заменит существующие формы денег, но станет привычным дополнительным способом расчетов для большинства людей", - говорится там.
А каждый четвертый полагает, что цифровой рубль будет востребован только для отдельных операций и не превратится в массовый инструмент, и лишь 8% допускают, что со временем интерес к нему снизится, и люди могут отказаться от использования цифрового рубля.
Россиян также спросили о том, какая ассоциация возникла у них, когда они впервые услышали о цифровом рубле. Так, половина из них (52%) призналась, что сначала представила футуристичные технологии, а другими популярными вариантами были скоростные переводы и новая криптовалюта.
Также выяснилось, что уже 86% имеют представление о цифровом рубле. Среди них больше половины (58%) пока знакомы с ним в общих чертах, а 42% хорошо понимают, как он устроен и для чего нужен.
Хотя почти каждого четвертого (23%) не устраивает то, что цифровой рубль пока не получится использовать для накоплений, так как на новую валюту не начисляются проценты и кэшбэк.
Причем для 62% при выборе способа оплаты кэшбэк часто становится решающим фактором. "И если бы он начислялся при оплате цифровым рублем, 66% опрошенных россиян ответили, что стали бы пользоваться им чаще", - заключают аналитики.
Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. С 1 сентября можно открывать цифровые кошельки через приложения крупнейших банков. С этой даты появилась возможность открывать цифровые кошельки через их приложения - на главной странице есть кнопка с соответствующим логотипом.
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технологии
Исследование показало отношение россиян к цифровому рублю
"Выберу.ру": пятая часть россиян верит, что цифровой рубль заменит наличные и карты
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Примерно пятая часть россиян верят, что на горизонте 5-10 лет цифровой рубль заменит привычные способы оплаты - наличные и карты, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
"По мнению 18% россиян, в ближайшие 5-10 лет цифровой рубль сможет заменить наличные и привычные безналичные расчеты, при этом почти половина (47%) считают, что цифровой рубль не заменит существующие формы денег, но станет привычным дополнительным способом расчетов для большинства людей", - говорится там.
А каждый четвертый полагает, что цифровой рубль будет востребован только для отдельных операций и не превратится в массовый инструмент, и лишь 8% допускают, что со временем интерес к нему снизится, и люди могут отказаться от использования цифрового рубля.
Россиян также спросили о том, какая ассоциация возникла у них, когда они впервые услышали о цифровом рубле. Так, половина из них (52%) призналась, что сначала представила футуристичные технологии, а другими популярными вариантами были скоростные переводы и новая криптовалюта.
Также выяснилось, что уже 86% имеют представление о цифровом рубле. Среди них больше половины (58%) пока знакомы с ним в общих чертах, а 42% хорошо понимают, как он устроен и для чего нужен.
Хотя почти каждого четвертого (23%) не устраивает то, что цифровой рубль пока не получится использовать для накоплений, так как на новую валюту не начисляются проценты и кэшбэк.
Причем для 62% при выборе способа оплаты кэшбэк часто становится решающим фактором. "И если бы он начислялся при оплате цифровым рублем, 66% опрошенных россиян ответили, что стали бы пользоваться им чаще", - заключают аналитики.
Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. С 1 сентября можно открывать цифровые кошельки через приложения крупнейших банков. С этой даты появилась возможность открывать цифровые кошельки через их приложения - на главной странице есть кнопка с соответствующим логотипом.