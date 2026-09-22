https://1prime.ru/20260922/issledovanie-873533819.html

Исследование показало отношение россиян к цифровому рублю

Исследование показало отношение россиян к цифровому рублю - 22.09.2026, ПРАЙМ

Исследование показало отношение россиян к цифровому рублю

Примерно пятая часть россиян верят, что на горизонте 5-10 лет цифровой рубль заменит привычные способы оплаты - наличные и карты, говорится в исследовании... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T04:37+0300

2026-09-22T04:37+0300

2026-09-22T04:37+0300

технологии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873533819.jpg?1790041034

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Примерно пятая часть россиян верят, что на горизонте 5-10 лет цифровой рубль заменит привычные способы оплаты - наличные и карты, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "По мнению 18% россиян, в ближайшие 5-10 лет цифровой рубль сможет заменить наличные и привычные безналичные расчеты, при этом почти половина (47%) считают, что цифровой рубль не заменит существующие формы денег, но станет привычным дополнительным способом расчетов для большинства людей", - говорится там. А каждый четвертый полагает, что цифровой рубль будет востребован только для отдельных операций и не превратится в массовый инструмент, и лишь 8% допускают, что со временем интерес к нему снизится, и люди могут отказаться от использования цифрового рубля. Россиян также спросили о том, какая ассоциация возникла у них, когда они впервые услышали о цифровом рубле. Так, половина из них (52%) призналась, что сначала представила футуристичные технологии, а другими популярными вариантами были скоростные переводы и новая криптовалюта. Также выяснилось, что уже 86% имеют представление о цифровом рубле. Среди них больше половины (58%) пока знакомы с ним в общих чертах, а 42% хорошо понимают, как он устроен и для чего нужен. Хотя почти каждого четвертого (23%) не устраивает то, что цифровой рубль пока не получится использовать для накоплений, так как на новую валюту не начисляются проценты и кэшбэк. Причем для 62% при выборе способа оплаты кэшбэк часто становится решающим фактором. "И если бы он начислялся при оплате цифровым рублем, 66% опрошенных россиян ответили, что стали бы пользоваться им чаще", - заключают аналитики. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. С 1 сентября можно открывать цифровые кошельки через приложения крупнейших банков. С этой даты появилась возможность открывать цифровые кошельки через их приложения - на главной странице есть кнопка с соответствующим логотипом.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии