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ВВП Италии в 2025 году вырос на 0,6% в реальном выражении
ВВП Италии в 2025 году вырос на 0,6% в реальном выражении - 22.09.2026, ПРАЙМ
ВВП Италии в 2025 году вырос на 0,6% в реальном выражении
ВВП Италии в 2025 году вырос на 0,6% в реальном выражении, что на 0,1 процентного пункта выше опубликованной в марте оценки, сообщил Национальный институт... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T14:42+0300
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РИМ, 22 сен - ПРАЙМ. ВВП Италии в 2025 году вырос на 0,6% в реальном выражении, что на 0,1 процентного пункта выше опубликованной в марте оценки, сообщил Национальный институт статистики Istat. "В номинальном выражении ВВП Италии в 2025 году составил 2,265 триллиона евро, увеличившись на 2,5% по сравнению с предыдущим годом. В реальном выражении рост ВВП составил 0,6%", - говорится в сообщении. Рост ВВП в реальном выражении сопровождался увеличением импорта товаров и услуг на 4,2%, при этом общий объем доступных товаров и услуг вырос на 1,4%. Конечное потребление внутри страны увеличилось на 1,0%, валовые инвестиции в основной капитал - на 3,9%, а экспорт товаров и услуг - на 1,7%, отмечает Istat. Дефицит бюджета государственного сектора Италии в 2025 году составил 3,1% ВВП против 3,4% годом ранее. Как пишет газета Corriere della Sera, таким образом, дефицит бюджета Италии в 2025 году остался выше установленного Евросоюзом порога в 3% ВВП. Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти выразил сожаление в связи с окончательными данными Istat и заявил, что Италии не удастся уже в этом году досрочно выйти из процедуры ЕС по чрезмерному дефициту, как рассчитывало правительство. При этом, по его словам, в соответствии с ранее представленными прогнозами это может произойти в 2027 году.
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мировая экономика, италия, ес
Мировая экономика, ИТАЛИЯ, ЕС
ВВП Италии в 2025 году вырос на 0,6% в реальном выражении
Istat: ВВП Италии в 2025 году вырос на 0,6% в реальном выражении
РИМ, 22 сен - ПРАЙМ. ВВП Италии в 2025 году вырос на 0,6% в реальном выражении, что на 0,1 процентного пункта выше опубликованной в марте оценки, сообщил Национальный институт статистики Istat.
"В номинальном выражении ВВП Италии
в 2025 году составил 2,265 триллиона евро, увеличившись на 2,5% по сравнению с предыдущим годом. В реальном выражении рост ВВП составил 0,6%", - говорится в сообщении.
Рост ВВП в реальном выражении сопровождался увеличением импорта товаров и услуг на 4,2%, при этом общий объем доступных товаров и услуг вырос на 1,4%. Конечное потребление внутри страны увеличилось на 1,0%, валовые инвестиции в основной капитал - на 3,9%, а экспорт товаров и услуг - на 1,7%, отмечает Istat.
Дефицит бюджета государственного сектора Италии в 2025 году составил 3,1% ВВП против 3,4% годом ранее.
Как пишет газета Corriere della Sera, таким образом, дефицит бюджета Италии в 2025 году остался выше установленного Евросоюзом
порога в 3% ВВП.
Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти выразил сожаление в связи с окончательными данными Istat и заявил, что Италии не удастся уже в этом году досрочно выйти из процедуры ЕС по чрезмерному дефициту, как рассчитывало правительство. При этом, по его словам, в соответствии с ранее представленными прогнозами это может произойти в 2027 году.