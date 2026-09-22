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Италия ведет переговоры с ЕС об ограничении цен на газ
Италия ведет переговоры с ЕС об ограничении цен на газ - 22.09.2026, ПРАЙМ
Италия ведет переговоры с ЕС об ограничении цен на газ
Италия ведет переговоры с ЕС об ограничении цен на газ, заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности страны Джилберто Пикетто-Фратин. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T12:54+0300
2026-09-22T12:54+0300
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Италия ведет переговоры с ЕС об ограничении цен на газ, заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности страны Джилберто Пикетто-Фратин. Как пишет газета Repubblica, власти Италии на фоне энергокризиса хотели бы установить потолок цен на газ на уровне 40 евро за мегаватт-час, аналогично тому, который был введен Испанией и Португалией для электростанций в 2022 году на фоне энергетического кризиса. "Мы ведем переговоры", - заявил министр в комментарии изданию. Однако, по данным газеты, правительство Италии и ЕС не могут договориться о размере потолка. Так, в ЕС готовы рассмотреть отметку лишь в 75 евро, опасаясь, что слишком низкий потолок может вызвать нарушение баланса на европейском рынке. Однако, как пишет издание, учитывая, что оптовая цена на данный момент находится примерно на этом уровне, такой потолок фактически не способен компенсировать подорожание, а лишь может нивелировать влияние возможного дальнейшего роста цен на газ на стоимость электроэнергии. В сентябре газета Sole 24 Ore писала, что порядка 20% предприятий в Италии в сфере целлюлозно-бумажного производство рассматривают возможность закрытия из-за энергетического кризиса.
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газ, мировая экономика, италия, испания, португалия, ес
Газ, Мировая экономика, ИТАЛИЯ, ИСПАНИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ЕС
Италия ведет переговоры с ЕС об ограничении цен на газ
Министр Пикетто-Фратин: Италия ведет переговоры с ЕС об ограничении цен на газ
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Италия ведет переговоры с ЕС об ограничении цен на газ, заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности страны Джилберто Пикетто-Фратин.
Как пишет газета Repubblica, власти Италии на фоне энергокризиса хотели бы установить потолок цен на газ на уровне 40 евро за мегаватт-час, аналогично тому, который был введен Испанией и Португалией для электростанций в 2022 году на фоне энергетического кризиса.
"Мы ведем переговоры", - заявил министр в комментарии изданию.
Однако, по данным газеты, правительство Италии и ЕС не могут договориться о размере потолка.
Так, в ЕС готовы рассмотреть отметку лишь в 75 евро, опасаясь, что слишком низкий потолок может вызвать нарушение баланса на европейском рынке. Однако, как пишет издание, учитывая, что оптовая цена на данный момент находится примерно на этом уровне, такой потолок фактически не способен компенсировать подорожание, а лишь может нивелировать влияние возможного дальнейшего роста цен на газ на стоимость электроэнергии.
В сентябре газета Sole 24 Ore писала, что порядка 20% предприятий в Италии в сфере целлюлозно-бумажного производство рассматривают возможность закрытия из-за энергетического кризиса.