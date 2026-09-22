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Jaguar отзывает в США 23,7 тысячи автомобилей

Jaguar отзывает в США 23,7 тысячи автомобилей - 22.09.2026, ПРАЙМ

Jaguar отзывает в США 23,7 тысячи автомобилей

Североамериканское подразделение Jaguar Land Rover отзывает в США 23,7 тысячи автомобилей из-за риска потери мощности двигателя, следует из сообщения... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T12:06+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Североамериканское подразделение Jaguar Land Rover отзывает в США 23,7 тысячи автомобилей из-за риска потери мощности двигателя, следует из сообщения Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). Суммарно Jaguar Land Rover North America, LLC (Land Rover) отзывает 23 677 машин моделей Land Rover Range Rover Sport 2019-2024 годов выпуска; Land Rover Range Rover Evoque, Land Rover Range Rover, Land Rover Discovery Sport, Land Rover Defender 2020-2024 годов выпуска; Land Rover Range Rover Velar, Jaguar E-Pace, FPace и Land Rover Discovery 2021-2024 годов выпуска. "Преобразователь постоянного тока может выйти из строя из-за электрической перегрузки, которая может возникнуть при высокой потребляемой мощности. Кроме того, при определенных обстоятельствах ошибка в программном обеспечении может привести к тому, что преобразователь постоянного тока перестанет работать при запуске автомобиля", - говорится в сообщении. NHTSA предупреждает, что неисправность в работе преобразователя постоянного тока может привести к потере мощности двигателя и освещения. При необходимости дилеры бесплатно обновят программное обеспечение автомобиля. Письма с уведомлением, как ожидается, будут отправлены 13 ноября, уточняет организация. Jaguar Land Rover - британский производитель автомобилей, дочерняя компания Tata Motors с 2008 года. Штат составляет 40 тысяч человек.

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