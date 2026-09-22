https://1prime.ru/20260922/kakhrumanova-873541351.html

С 14 лет подростки смогут пользоваться цифровыми рублями, заявили в ЦБ

С 14 лет подростки смогут пользоваться цифровыми рублями, заявили в ЦБ - 22.09.2026, ПРАЙМ

С 14 лет подростки смогут пользоваться цифровыми рублями, заявили в ЦБ

Банк России работает над тем, чтобы и у подростков с 14 лет была возможность открывать счета в цифровых рублях, и надеется на это к концу следующего года,... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T10:49+0300

2026-09-22T10:49+0300

2026-09-22T10:49+0300

финансы

банки

сбербанк

втб

газпромбанк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/17/865839672_0:173:3029:1876_1920x0_80_0_0_1ce70777c883502bd19f8b5b05eadd1a.jpg

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Банк России работает над тем, чтобы и у подростков с 14 лет была возможность открывать счета в цифровых рублях, и надеется на это к концу следующего года, сообщила заместитель председателя регулятора Зульфия Кахруманова. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. С 1 сентября можно открывать цифровые кошельки через мобильные приложения крупнейших банков - на главной странице есть кнопка с соответствующим логотипом. "Счет могут открыть граждане от 18 лет, а для того, чтобы могли открывать граждане с 14 до 18 лет, мы работаем над этим и надеемся, что к концу следующего года мы дадим и вам такую возможность, но к этому моменту времени вы будете знать все о цифровом рубле", - сказала Кахруманова во время открытого онлайн-урока для школьников. Открыть цифровой кошелек можно в 12 крупнейших российских банках – это более 80% платежного рынка. Речь идет о Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Альфа-банке, Т-Банке, ПСБ, РСХБ, "Юникредит банке", Райффайзенбанке, Совкомбанке, МКБ и банке "Дом.РФ". Такую возможность дадут и несколько кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, сбербанк, втб, газпромбанк