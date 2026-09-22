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В аэропортах Калуги и Тамбова ввели временные ограничения

В аэропортах Калуги и Тамбова ввели временные ограничения - 22.09.2026, ПРАЙМ

В аэропортах Калуги и Тамбова ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги и Тамбова, сообщила Росавиация. | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T22:11+0300

2026-09-22T22:11+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги и Тамбова, сообщила Росавиация. "Аэропорты Калуга ("Грабцево"), Тамбов ("Донское"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. ‍Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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бизнес, россия, калуга, росавиация