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"Значительная угроза": в ЕС испугались китайских хакеров

"Значительная угроза": в ЕС испугались китайских хакеров - 22.09.2026, ПРАЙМ

"Значительная угроза": в ЕС испугались китайских хакеров

Агентство ЕС по кибербезопасности ENISA заявило о якобы угрозе со стороны связываемой с Китаем хакерской группировки Mustang Panda, которой приписывают... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T15:54+0300

2026-09-22T15:54+0300

2026-09-22T15:54+0300

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БРЮССЕЛЬ, 22 сен - ПРАЙМ. Агентство ЕС по кибербезопасности ENISA заявило о якобы угрозе со стороны связываемой с Китаем хакерской группировки Mustang Panda, которой приписывают кибератаки на организации морского сектора как минимум в семи странах Евросоюза, сообщает Politico со ссылкой на доклад агентства. "Продолжающиеся кампании затронули как минимум семь государств-членов ЕС", - утверждается в докладе ENISA. При этом никаких доказательств своим обвинениям в ЕС традиционно не привели. По оценке агентства, в течение 2025 года группировка якобы поддерживала "устойчивый темп" кибератак на организации, связанные с судоходством. В ENISA утверждают, что целью таких действий были "шпионаж и сбор стратегической информации". Агентство называет Mustang Panda "значительной угрозой" для организаций ЕС и утверждает, что группировка обладает возможностями для проведения повторных атак против морского сектора и органов государственного управления. В методологии агентства указывается, что его оценки киберугроз формируются на основании "собственной аналитики, а также открытых источников, включая исследования специалистов по кибербезопасности и публикации СМИ".

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технологии, мировая экономика, китай, ес, politico