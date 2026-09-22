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"Значительная угроза": в ЕС испугались китайских хакеров
"Значительная угроза": в ЕС испугались китайских хакеров - 22.09.2026, ПРАЙМ
"Значительная угроза": в ЕС испугались китайских хакеров
Агентство ЕС по кибербезопасности ENISA заявило о якобы угрозе со стороны связываемой с Китаем хакерской группировки Mustang Panda, которой приписывают... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T15:54+0300
2026-09-22T15:54+0300
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БРЮССЕЛЬ, 22 сен - ПРАЙМ. Агентство ЕС по кибербезопасности ENISA заявило о якобы угрозе со стороны связываемой с Китаем хакерской группировки Mustang Panda, которой приписывают кибератаки на организации морского сектора как минимум в семи странах Евросоюза, сообщает Politico со ссылкой на доклад агентства. "Продолжающиеся кампании затронули как минимум семь государств-членов ЕС", - утверждается в докладе ENISA. При этом никаких доказательств своим обвинениям в ЕС традиционно не привели. По оценке агентства, в течение 2025 года группировка якобы поддерживала "устойчивый темп" кибератак на организации, связанные с судоходством. В ENISA утверждают, что целью таких действий были "шпионаж и сбор стратегической информации". Агентство называет Mustang Panda "значительной угрозой" для организаций ЕС и утверждает, что группировка обладает возможностями для проведения повторных атак против морского сектора и органов государственного управления. В методологии агентства указывается, что его оценки киберугроз формируются на основании "собственной аналитики, а также открытых источников, включая исследования специалистов по кибербезопасности и публикации СМИ".
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технологии, мировая экономика, китай, ес, politico
Технологии, Мировая экономика, КИТАЙ, ЕС, Politico
"Значительная угроза": в ЕС испугались китайских хакеров
ENISA заявило об угрозе китайских хакеров Mustang Panda для морского сектора стран ЕС
БРЮССЕЛЬ, 22 сен - ПРАЙМ. Агентство ЕС по кибербезопасности ENISA заявило о якобы угрозе со стороны связываемой с Китаем хакерской группировки Mustang Panda, которой приписывают кибератаки на организации морского сектора как минимум в семи странах Евросоюза, сообщает Politico со ссылкой на доклад агентства.
"Продолжающиеся кампании затронули как минимум семь государств-членов ЕС", - утверждается в докладе ENISA.
При этом никаких доказательств своим обвинениям в ЕС традиционно не привели.
По оценке агентства, в течение 2025 года группировка якобы поддерживала "устойчивый темп" кибератак на организации, связанные с судоходством. В ENISA утверждают, что целью таких действий были "шпионаж и сбор стратегической информации".
Агентство называет Mustang Panda "значительной угрозой" для организаций ЕС и утверждает, что группировка обладает возможностями для проведения повторных атак против морского сектора и органов государственного управления.
В методологии агентства указывается, что его оценки киберугроз формируются на основании "собственной аналитики, а также открытых источников, включая исследования специалистов по кибербезопасности и публикации СМИ".