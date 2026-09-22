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Termoelectrica запросила повышение тарифа на тепло в Кишиневе почти вдвое - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Termoelectrica запросила повышение тарифа на тепло в Кишиневе почти вдвое
Termoelectrica запросила повышение тарифа на тепло в Кишиневе почти вдвое - 22.09.2026, ПРАЙМ
Termoelectrica запросила повышение тарифа на тепло в Кишиневе почти вдвое
Компания Termoelectrica, являющаяся поставщиком тепла в Кишиневе, обратилась в Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) с запросом о... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T17:03+0300
2026-09-22T17:21+0300
молдавия
кишинев
майя санду
нарэ
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КИШИНЕВ, 22 сен — ПРАЙМ. Компания Termoelectrica, являющаяся поставщиком тепла в Кишиневе, обратилась в Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) с запросом о значительном повышении тарифа на тепловую энергию - на 82,6%, сообщил депутат парламента от оппозиционной в республике партии социалистов Богдан Цырдя. "Termoelectrica запросила повышение тарифа на тепловую энергию сразу на 82,6%. Тариф хотят поднять с нынешних 2 020 леев (почти 115 долларов – ред.) до 3 689 леев (почти 210 долларов) за одну гигакалорию", - написал Цырдя в своем Telegram-канале, приложив к посту скрин документа. По его словам, соответствующая заявка уже направлена в НАРЭ на рассмотрение. "Если повышение будет утверждено, отопительный сезон может стать для многих жителей столицы значительно дороже", - отметил политик. Накануне президент Молдавии Майя Санду созвала заседание совбеза, чтобы обсудить энергокризис. По итогам заседания было принято решение о необходимости введения режима ЧП в энергетике и гидрологии. Во вторник правительство обратилось к парламенту страны с просьбой утвердить введение режима ЧП на 60 дней начиная с 26 сентября, когда заканчивается срок режима повышенной готовности в энергетическом секторе и гидрологии. Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента Майи Санду в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.
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молдавия, кишинев, майя санду, нарэ, снг
МОЛДАВИЯ, Кишинев, Майя Санду, НАРЭ, СНГ
17:03 22.09.2026 (обновлено: 17:21 22.09.2026)
 
Termoelectrica запросила повышение тарифа на тепло в Кишиневе почти вдвое

Цырдя: Termoelectrica запросила повышение тарифа на тепловую энергию в Кишиневе на 82,6%

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КИШИНЕВ, 22 сен — ПРАЙМ. Компания Termoelectrica, являющаяся поставщиком тепла в Кишиневе, обратилась в Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) с запросом о значительном повышении тарифа на тепловую энергию - на 82,6%, сообщил депутат парламента от оппозиционной в республике партии социалистов Богдан Цырдя.
"Termoelectrica запросила повышение тарифа на тепловую энергию сразу на 82,6%. Тариф хотят поднять с нынешних 2 020 леев (почти 115 долларов – ред.) до 3 689 леев (почти 210 долларов) за одну гигакалорию", - написал Цырдя в своем Telegram-канале, приложив к посту скрин документа.
По его словам, соответствующая заявка уже направлена в НАРЭ на рассмотрение.
"Если повышение будет утверждено, отопительный сезон может стать для многих жителей столицы значительно дороже", - отметил политик.
Накануне президент Молдавии Майя Санду созвала заседание совбеза, чтобы обсудить энергокризис. По итогам заседания было принято решение о необходимости введения режима ЧП в энергетике и гидрологии. Во вторник правительство обратилось к парламенту страны с просьбой утвердить введение режима ЧП на 60 дней начиная с 26 сентября, когда заканчивается срок режима повышенной готовности в энергетическом секторе и гидрологии.
Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента Майи Санду в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.
 
МОЛДАВИЯКишиневМайя СандуНАРЭСНГ
 
 
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