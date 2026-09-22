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Китай обеспечит стабильность для предприятий с иностранным капиталом

Китай обеспечит стабильность для предприятий с иностранным капиталом - 22.09.2026, ПРАЙМ

Китай обеспечит стабильность для предприятий с иностранным капиталом

Китай продолжит обеспечивать стабильность и определенность для работающих в стране предприятий с иностранным капиталом, заявил во вторник заместитель министра... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T12:33+0300

2026-09-22T12:33+0300

2026-09-22T12:46+0300

пекин

китай

кнр

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ПЕКИН, 22 сен - ПРАЙМ. Китай продолжит обеспечивать стабильность и определенность для работающих в стране предприятий с иностранным капиталом, заявил во вторник заместитель министра коммерции КНР Лин Цзи. "Китай будет неизменно расширять открытость внешнему миру на высоком уровне, обеспечивая стабильность и определенность для работающих в стране предприятий с иностранным капиталом", - сказал Лин Цзи в рамках круглого стола с представителями иностранных компаний в Пекине. Он добавил, что Пекин продолжает играть ведущую роль в создании благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности и расширении открытости сектора услуг. По его словам, многие предприятия с иностранным капиталом оптимистично оценивают перспективы развития Пекина и продолжают инвестировать в город, особое внимание уделяя технологическим инновациям и созданию устойчивой промышленной экосистемы.

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китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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пекин, китай, кнр