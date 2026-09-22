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Китай обеспечит стабильность для предприятий с иностранным капиталом - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Китай обеспечит стабильность для предприятий с иностранным капиталом
Китай обеспечит стабильность для предприятий с иностранным капиталом - 22.09.2026, ПРАЙМ
Китай обеспечит стабильность для предприятий с иностранным капиталом
Китай продолжит обеспечивать стабильность и определенность для работающих в стране предприятий с иностранным капиталом, заявил во вторник заместитель министра... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T12:33+0300
2026-09-22T12:46+0300
пекин
китай
кнр
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ПЕКИН, 22 сен - ПРАЙМ. Китай продолжит обеспечивать стабильность и определенность для работающих в стране предприятий с иностранным капиталом, заявил во вторник заместитель министра коммерции КНР Лин Цзи. "Китай будет неизменно расширять открытость внешнему миру на высоком уровне, обеспечивая стабильность и определенность для работающих в стране предприятий с иностранным капиталом", - сказал Лин Цзи в рамках круглого стола с представителями иностранных компаний в Пекине. Он добавил, что Пекин продолжает играть ведущую роль в создании благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности и расширении открытости сектора услуг. По его словам, многие предприятия с иностранным капиталом оптимистично оценивают перспективы развития Пекина и продолжают инвестировать в город, особое внимание уделяя технологическим инновациям и созданию устойчивой промышленной экосистемы.
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пекин, китай, кнр
Пекин, КИТАЙ, КНР
12:33 22.09.2026 (обновлено: 12:46 22.09.2026)
 
Китай обеспечит стабильность для предприятий с иностранным капиталом

Лин Цзи: Китай продолжит обеспечивать стабильность для предприятий с иностранным капиталом

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ПЕКИН, 22 сен - ПРАЙМ. Китай продолжит обеспечивать стабильность и определенность для работающих в стране предприятий с иностранным капиталом, заявил во вторник заместитель министра коммерции КНР Лин Цзи.
"Китай будет неизменно расширять открытость внешнему миру на высоком уровне, обеспечивая стабильность и определенность для работающих в стране предприятий с иностранным капиталом", - сказал Лин Цзи в рамках круглого стола с представителями иностранных компаний в Пекине.
Он добавил, что Пекин продолжает играть ведущую роль в создании благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности и расширении открытости сектора услуг.
По его словам, многие предприятия с иностранным капиталом оптимистично оценивают перспективы развития Пекина и продолжают инвестировать в город, особое внимание уделяя технологическим инновациям и созданию устойчивой промышленной экосистемы.
 
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