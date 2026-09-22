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Китай с начала года импортировал рекордную тысячу тонн золота

Китай с начала года импортировал рекордную тысячу тонн золота - 22.09.2026, ПРАЙМ

Китай с начала года импортировал рекордную тысячу тонн золота

Импорт золота в Китай с начала года превысил 1 тысячу тонн на рекордные 158,8 миллиарда долларов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на экспертов... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T13:13+0300

2026-09-22T13:13+0300

2026-09-22T13:19+0300

мировая экономика

китай

сша

financial times

goldman sachs

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Импорт золота в Китай с начала года превысил 1 тысячу тонн на рекордные 158,8 миллиарда долларов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на экспертов отрасли. "Китай потратил рекордную сумму на импорт более 1 тысячи тонн золота в этом году, поскольку центральный банк и местные инвесторы направляют средства в драгоценный металл... Вторая по величине экономика мира потратила 158,8 миллиарда долларов на золото в первые восемь месяцев года", - пишет газета. Это произошло из-за роста напряженности на международной арене и низкой доходности финансовых активов внутри страны. Для сравнения, за весь прошлый год было импортировано 886 тонн золота на 96,5 миллиарда долларов, уточняет издание. Рост возобновился после того, как в прошлом году власти Китая ограничили закупки золота во время мощного ралли, в результате которого цена металла выросла примерно с 2625 долларов за тройскую унцию в начале 2025 года до пиковых 5595 долларов в январе. Эксперты считают, что китайские инвесторы наращивают покупки золота в рамках более широкой стратегии диверсификации активов. Сейчас власти Китая также сокращают вложения в американский госдолг: объем принадлежащих стране казначейских облигаций США снизился в июле до 618 миллиардов - минимума с августа 2008 года. При этом, по мнению Goldman Sachs, которое приводит газета, центробанк Китая покупает больше золота, чем следует из официальной статистики. В частности, в июле это было 35 тонн, а не официально заявленные 20 тонн. При этом Китай - также лидер и по добыче золота. Согласно данным Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC), в прошлом году в стране было добыто 384 тонны этого металла.

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мировая экономика, китай, сша, financial times, goldman sachs