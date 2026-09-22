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Объем инвестиций Хубэй в российские проекты достиг 150 миллионов долларов

Объем инвестиций Хубэй в российские проекты достиг 150 миллионов долларов - 22.09.2026, ПРАЙМ

Объем инвестиций Хубэй в российские проекты достиг 150 миллионов долларов

Общий объем инвестиций китайской провинции Хубэй в российские проекты достигает 150 миллионов долларов, заявил заместитель генерального директора управления... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T16:02+0300

2026-09-22T16:02+0300

2026-09-22T16:13+0300

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УХАНЬ (Китай), 22 сен - ПРАЙМ. Общий объем инвестиций китайской провинции Хубэй в российские проекты достигает 150 миллионов долларов, заявил заместитель генерального директора управления иностранных дел народного правительства провинции Чэнь Ханьхуа. "Что касается торгово-экономического сотрудничества, объем торговли между нашей провинцией и Россией стабильно растет. В прошлом году он достиг 10 миллиардов юаней (около 1,5 миллиарда долларов - ред.)", - сказал он. По словам Чэнь Ханьхуа, по маршруту "Китай-Европа" перевезли в Россию более 237 тысяч TEU грузов общей стоимостью более 19,8 миллиарда юаней (2,9 миллиарда долларов). "Предприятия нашей провинции реализуют в России 19 инвестиционных проектов, общий объем инвестиций составляет 150 миллионов долларов США", - подчеркнул он. Как уточнил чиновник, также развивается сотрудничество с Россией в научно-исследовательской и гуманитарной сферах. Провинция Хубэй расположена в центральной части Китая, через нее протекает река Янцзы. Провинция объединяет основные железнодорожные и водные пути. Ее административный центр - город Ухань.

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россия, бизнес, китай, ухань