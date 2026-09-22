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Alibaba выпускает самый производительный в Китае ИИ-чип нового поколения
Alibaba выпускает самый производительный в Китае ИИ-чип нового поколения - 22.09.2026, ПРАЙМ
Alibaba выпускает самый производительный в Китае ИИ-чип нового поколения
Alibaba выпускает самый производительный в Китае ИИ-чип нового поколения Zhenwu V900, заявил в ходе конференции Apsara 2026 генеральный директор Alibaba У... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T10:22+0300
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технологии
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Alibaba выпускает самый производительный в Китае ИИ-чип нового поколения Zhenwu V900, заявил в ходе конференции Apsara 2026 генеральный директор Alibaba У Юнмин. "Сегодня мы выпустим новое поколение ИИ-чипов Zhenwu V900. На сегодняшний день это самый производительный ИИ-чип в Китае", - заявил он. По его словам, производительность нового чипа в три раза превышает производительность чипа Zhenwu M890, который уже успешно обеспечивает большие модели ИИ с более чем 2 миллиардами параметров. Как отмечает У Юнмин, построенный на основе Zhenwu V900 единый кластер можно масштабировать до 500 тысяч чипов, что будет обеспечивать обучение передовых моделей. Он также рассказал, что Alibaba выпустит Qwen Intelligence. Эта модель позволит решать различные сложные задачи прямо на мобильных устройствах.
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технологии, китай, alibaba
Технологии, КИТАЙ, Alibaba
Alibaba выпускает самый производительный в Китае ИИ-чип нового поколения
У Юнмин: Alibaba выпустит самый производительный в Китае ИИ-чип нового поколения
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Alibaba выпускает самый производительный в Китае ИИ-чип нового поколения Zhenwu V900, заявил в ходе конференции Apsara 2026 генеральный директор Alibaba У Юнмин.
"Сегодня мы выпустим новое поколение ИИ-чипов Zhenwu V900. На сегодняшний день это самый производительный ИИ-чип в Китае", - заявил он.
По его словам, производительность нового чипа в три раза превышает производительность чипа Zhenwu M890, который уже успешно обеспечивает большие модели ИИ с более чем 2 миллиардами параметров.
Как отмечает У Юнмин, построенный на основе Zhenwu V900 единый кластер можно масштабировать до 500 тысяч чипов, что будет обеспечивать обучение передовых моделей.
Он также рассказал, что Alibaba
выпустит Qwen Intelligence. Эта модель позволит решать различные сложные задачи прямо на мобильных устройствах.