Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Alibaba выпускает самый производительный в Китае ИИ-чип нового поколения - 22.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260922/kitay-873538999.html
Alibaba выпускает самый производительный в Китае ИИ-чип нового поколения
Alibaba выпускает самый производительный в Китае ИИ-чип нового поколения - 22.09.2026, ПРАЙМ
Alibaba выпускает самый производительный в Китае ИИ-чип нового поколения
Alibaba выпускает самый производительный в Китае ИИ-чип нового поколения Zhenwu V900, заявил в ходе конференции Apsara 2026 генеральный директор Alibaba У... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T10:22+0300
2026-09-22T10:22+0300
технологии
китай
alibaba
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859837054_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_8f38bd3ae47b9d3b2deec5677444ae6d.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Alibaba выпускает самый производительный в Китае ИИ-чип нового поколения Zhenwu V900, заявил в ходе конференции Apsara 2026 генеральный директор Alibaba У Юнмин. "Сегодня мы выпустим новое поколение ИИ-чипов Zhenwu V900. На сегодняшний день это самый производительный ИИ-чип в Китае", - заявил он. По его словам, производительность нового чипа в три раза превышает производительность чипа Zhenwu M890, который уже успешно обеспечивает большие модели ИИ с более чем 2 миллиардами параметров. Как отмечает У Юнмин, построенный на основе Zhenwu V900 единый кластер можно масштабировать до 500 тысяч чипов, что будет обеспечивать обучение передовых моделей. Он также рассказал, что Alibaba выпустит Qwen Intelligence. Эта модель позволит решать различные сложные задачи прямо на мобильных устройствах.
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859837054_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_dff1d3daf73e4849a3d43757b2b8045b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, китай, alibaba
Технологии, КИТАЙ, Alibaba
10:22 22.09.2026
 
Alibaba выпускает самый производительный в Китае ИИ-чип нового поколения

У Юнмин: Alibaba выпустит самый производительный в Китае ИИ-чип нового поколения

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Alibaba выпускает самый производительный в Китае ИИ-чип нового поколения Zhenwu V900, заявил в ходе конференции Apsara 2026 генеральный директор Alibaba У Юнмин.
"Сегодня мы выпустим новое поколение ИИ-чипов Zhenwu V900. На сегодняшний день это самый производительный ИИ-чип в Китае", - заявил он.
По его словам, производительность нового чипа в три раза превышает производительность чипа Zhenwu M890, который уже успешно обеспечивает большие модели ИИ с более чем 2 миллиардами параметров.
Как отмечает У Юнмин, построенный на основе Zhenwu V900 единый кластер можно масштабировать до 500 тысяч чипов, что будет обеспечивать обучение передовых моделей.
Он также рассказал, что Alibaba выпустит Qwen Intelligence. Эта модель позволит решать различные сложные задачи прямо на мобильных устройствах.
 
ТехнологииКИТАЙAlibaba
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала