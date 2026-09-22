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Китай не является источником торгово-экономических проблем Евросоюза

Китай не является источником торгово-экономических проблем Евросоюза - 22.09.2026, ПРАЙМ

Китай не является источником торгово-экономических проблем Евросоюза

Китай не является источником торгово-экономических проблем, с которыми сталкивается Евросоюз, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао на встрече с главой... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T15:07+0300

2026-09-22T15:07+0300

2026-09-22T15:07+0300

мировая экономика

китай

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ПЕКИН, 22 сен – ПРАЙМ. Китай не является источником торгово-экономических проблем, с которыми сталкивается Евросоюз, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао на встрече с главой Объединения автомобильной промышленности Германии Хильдегард Мюллер в Пекине. "Китай не является источником торгово-экономических проблем, с которыми сталкивается Евросоюз, а скорее, партнером в их совместном решении", - заявил Ван Вэньтао, слова которого приводит минкоммерции КНР. По его словам, Китай не хотел бы видеть, что ЕС выбирает путь протекционизма, ограничивая или закрывая рынки, что приведет к взаимному закрытию рынков в глобальном масштабе. "Китай стремится искать решение соответствующих проблем, в том числе в автомобильной отрасли, в рамках механизма двусторонних консультаций по вопросам торговли и инвестиций КНР и ЕС, придерживаясь принципов комплаенса, сбалансированности и недискриминации", – подчеркнул Ван Вэньтао. Он выразил надежду, что Объединение автомобильной промышленности Германии сыграет позитивную роль, призвав правительство ФРГ и Европейскую комиссию к сотрудничеству с Китаем для достижения приемлемого для всех сторон конструктивного решения посредством диалога и консультаций.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, китай, германия, пекин, ес