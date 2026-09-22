Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай не является источником торгово-экономических проблем Евросоюза - 22.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260922/kitay-873554108.html
Китай не является источником торгово-экономических проблем Евросоюза
Китай не является источником торгово-экономических проблем Евросоюза - 22.09.2026, ПРАЙМ
Китай не является источником торгово-экономических проблем Евросоюза
Китай не является источником торгово-экономических проблем, с которыми сталкивается Евросоюз, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао на встрече с главой... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T15:07+0300
2026-09-22T15:07+0300
мировая экономика
китай
германия
пекин
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873554108.jpg?1790078833
ПЕКИН, 22 сен – ПРАЙМ. Китай не является источником торгово-экономических проблем, с которыми сталкивается Евросоюз, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао на встрече с главой Объединения автомобильной промышленности Германии Хильдегард Мюллер в Пекине. "Китай не является источником торгово-экономических проблем, с которыми сталкивается Евросоюз, а скорее, партнером в их совместном решении", - заявил Ван Вэньтао, слова которого приводит минкоммерции КНР. По его словам, Китай не хотел бы видеть, что ЕС выбирает путь протекционизма, ограничивая или закрывая рынки, что приведет к взаимному закрытию рынков в глобальном масштабе. "Китай стремится искать решение соответствующих проблем, в том числе в автомобильной отрасли, в рамках механизма двусторонних консультаций по вопросам торговли и инвестиций КНР и ЕС, придерживаясь принципов комплаенса, сбалансированности и недискриминации", – подчеркнул Ван Вэньтао. Он выразил надежду, что Объединение автомобильной промышленности Германии сыграет позитивную роль, призвав правительство ФРГ и Европейскую комиссию к сотрудничеству с Китаем для достижения приемлемого для всех сторон конструктивного решения посредством диалога и консультаций.
китай
германия
пекин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, германия, пекин, ес
Мировая экономика, КИТАЙ, ГЕРМАНИЯ, Пекин, ЕС
15:07 22.09.2026
 
Китай не является источником торгово-экономических проблем Евросоюза

Минкоммерции КНР: КНР не является источником торгово-экономических проблем Евросоюза

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ПЕКИН, 22 сен – ПРАЙМ. Китай не является источником торгово-экономических проблем, с которыми сталкивается Евросоюз, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао на встрече с главой Объединения автомобильной промышленности Германии Хильдегард Мюллер в Пекине.
"Китай не является источником торгово-экономических проблем, с которыми сталкивается Евросоюз, а скорее, партнером в их совместном решении", - заявил Ван Вэньтао, слова которого приводит минкоммерции КНР.
По его словам, Китай не хотел бы видеть, что ЕС выбирает путь протекционизма, ограничивая или закрывая рынки, что приведет к взаимному закрытию рынков в глобальном масштабе.
"Китай стремится искать решение соответствующих проблем, в том числе в автомобильной отрасли, в рамках механизма двусторонних консультаций по вопросам торговли и инвестиций КНР и ЕС, придерживаясь принципов комплаенса, сбалансированности и недискриминации", – подчеркнул Ван Вэньтао.
Он выразил надежду, что Объединение автомобильной промышленности Германии сыграет позитивную роль, призвав правительство ФРГ и Европейскую комиссию к сотрудничеству с Китаем для достижения приемлемого для всех сторон конструктивного решения посредством диалога и консультаций.
 
Мировая экономикаКИТАЙГЕРМАНИЯПекинЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала