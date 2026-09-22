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Китай не является источником торгово-экономических проблем Евросоюза
Китай не является источником торгово-экономических проблем Евросоюза - 22.09.2026, ПРАЙМ
Китай не является источником торгово-экономических проблем Евросоюза
Китай не является источником торгово-экономических проблем, с которыми сталкивается Евросоюз, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао на встрече с главой... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T15:07+0300
2026-09-22T15:07+0300
2026-09-22T15:07+0300
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ПЕКИН, 22 сен – ПРАЙМ. Китай не является источником торгово-экономических проблем, с которыми сталкивается Евросоюз, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао на встрече с главой Объединения автомобильной промышленности Германии Хильдегард Мюллер в Пекине. "Китай не является источником торгово-экономических проблем, с которыми сталкивается Евросоюз, а скорее, партнером в их совместном решении", - заявил Ван Вэньтао, слова которого приводит минкоммерции КНР. По его словам, Китай не хотел бы видеть, что ЕС выбирает путь протекционизма, ограничивая или закрывая рынки, что приведет к взаимному закрытию рынков в глобальном масштабе. "Китай стремится искать решение соответствующих проблем, в том числе в автомобильной отрасли, в рамках механизма двусторонних консультаций по вопросам торговли и инвестиций КНР и ЕС, придерживаясь принципов комплаенса, сбалансированности и недискриминации", – подчеркнул Ван Вэньтао. Он выразил надежду, что Объединение автомобильной промышленности Германии сыграет позитивную роль, призвав правительство ФРГ и Европейскую комиссию к сотрудничеству с Китаем для достижения приемлемого для всех сторон конструктивного решения посредством диалога и консультаций.
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мировая экономика, китай, германия, пекин, ес
Мировая экономика, КИТАЙ, ГЕРМАНИЯ, Пекин, ЕС
Китай не является источником торгово-экономических проблем Евросоюза
Минкоммерции КНР: КНР не является источником торгово-экономических проблем Евросоюза
ПЕКИН, 22 сен – ПРАЙМ. Китай не является источником торгово-экономических проблем, с которыми сталкивается Евросоюз, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао на встрече с главой Объединения автомобильной промышленности Германии Хильдегард Мюллер в Пекине.
"Китай не является источником торгово-экономических проблем, с которыми сталкивается Евросоюз,
а скорее, партнером в их совместном решении", - заявил Ван Вэньтао, слова которого приводит минкоммерции КНР
.
По его словам, Китай не хотел бы видеть, что ЕС выбирает путь протекционизма, ограничивая или закрывая рынки, что приведет к взаимному закрытию рынков в глобальном масштабе.
"Китай стремится искать решение соответствующих проблем, в том числе в автомобильной отрасли, в рамках механизма двусторонних консультаций по вопросам торговли и инвестиций КНР и ЕС, придерживаясь принципов комплаенса, сбалансированности и недискриминации", – подчеркнул Ван Вэньтао.
Он выразил надежду, что Объединение автомобильной промышленности Германии
сыграет позитивную роль, призвав правительство ФРГ и Европейскую комиссию к сотрудничеству с Китаем для достижения приемлемого для всех сторон конструктивного решения посредством диалога и консультаций.