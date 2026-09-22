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Си Цзиньпин не возьмет на встречу с Трампом глав корпораций, пишет WSJ
Си Цзиньпин не возьмет на встречу с Трампом глав корпораций, пишет WSJ - 22.09.2026, ПРАЙМ
Си Цзиньпин не возьмет на встречу с Трампом глав корпораций, пишет WSJ
Председатель КНР Си Цзиньпин не собирается включать в состав своей делегации на предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом глав крупных китайских... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T17:09+0300
2026-09-22T17:09+0300
2026-09-22T17:09+0300
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ВАШИНГТОН, 22 сен – ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин не собирается включать в состав своей делегации на предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом глав крупных китайских корпораций, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. "Маловероятно, что китайский лидер Си Цзиньпин возьмет с собой глав корпораций, когда позднее на этой неделе прибудет в Вашингтон на встречу с президентом Трампом", - говорится в материале. Как отмечается, это снижает ожидания по поводу возможного заключения крупных деловых соглашений во время саммита. При этом подчеркивается, что планы могут измениться. По данным издания, представители американского бизнеса рассчитывали, что их китайские коллеги приедут в Вашингтон и с ними можно будет встретиться во время государственного ужина. В то же время, отмечается, что возможное отсутствие бизнесменов из КНР указывает на отсутствие серьезных перспектив в плане торгово-экономических договоренностей. Переговоры Трампа и Си Цзиньпина в Вашингтоне намечены на четверг.
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мировая экономика, вашингтон, китай, сша, си цзиньпин, дональд трамп
Мировая экономика, ВАШИНГТОН, КИТАЙ, США, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
Си Цзиньпин не возьмет на встречу с Трампом глав корпораций, пишет WSJ
WSJ: Си Цзиньпин не возьмет с собой на встречу с Трампом глав крупных корпораций
ВАШИНГТОН, 22 сен – ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин не собирается включать в состав своей делегации на предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом глав крупных китайских корпораций, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
"Маловероятно, что китайский лидер Си Цзиньпин возьмет с собой глав корпораций, когда позднее на этой неделе прибудет в Вашингтон на встречу с президентом Трампом", - говорится в материале.
Как отмечается, это снижает ожидания по поводу возможного заключения крупных деловых соглашений во время саммита. При этом подчеркивается, что планы могут измениться.
По данным издания, представители американского бизнеса рассчитывали, что их китайские коллеги приедут в Вашингтон и с ними можно будет встретиться во время государственного ужина. В то же время, отмечается, что возможное отсутствие бизнесменов из КНР указывает на отсутствие серьезных перспектив в плане торгово-экономических договоренностей.
Переговоры Трампа и Си Цзиньпина в Вашингтоне намечены на четверг.