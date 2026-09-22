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Трамп признал, что США оказывают на Кубу сильнейшее давление за всю историю
Трамп признал, что США оказывают на Кубу сильнейшее давление за всю историю - 22.09.2026, ПРАЙМ
Трамп признал, что США оказывают на Кубу сильнейшее давление за всю историю
Президент США Дональд Трамп с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН признал, что США оказывают на Кубу сильнейшее давление за всю историю. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T18:18+0300
2026-09-22T18:18+0300
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ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН признал, что США оказывают на Кубу сильнейшее давление за всю историю. "Моя администрация также стремится к коренному изменению ситуации на Кубе, где коммунистический режим испытывает колоссальное давление - сильнейшее за всю свою историю", - сказал американский лидер на ГА ООН.Он добавил, что переговоры с Кубой ведет госсекретарь США Марко Рубио и призвал дождаться результатов.
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мировая экономика, сша, куба, дональд трамп, оон
Мировая экономика, США, КУБА, Дональд Трамп, ООН
Трамп признал, что США оказывают на Кубу сильнейшее давление за всю историю
Президент США Трамп признал, что США оказывают на Кубу сильнейшее давление за всю историю
ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН признал, что США оказывают на Кубу сильнейшее давление за всю историю.
"Моя администрация также стремится к коренному изменению ситуации на Кубе, где коммунистический режим испытывает колоссальное давление - сильнейшее за всю свою историю", - сказал американский лидер на ГА ООН.
Он добавил, что переговоры с Кубой ведет госсекретарь США Марко Рубио и призвал дождаться результатов.