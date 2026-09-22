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Трамп признал, что США оказывают на Кубу сильнейшее давление за всю историю

Трамп признал, что США оказывают на Кубу сильнейшее давление за всю историю - 22.09.2026, ПРАЙМ

Трамп признал, что США оказывают на Кубу сильнейшее давление за всю историю

Президент США Дональд Трамп с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН признал, что США оказывают на Кубу сильнейшее давление за всю историю. | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T18:18+0300

2026-09-22T18:18+0300

2026-09-22T18:18+0300

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ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН признал, что США оказывают на Кубу сильнейшее давление за всю историю. "Моя администрация также стремится к коренному изменению ситуации на Кубе, где коммунистический режим испытывает колоссальное давление - сильнейшее за всю свою историю", - сказал американский лидер на ГА ООН.Он добавил, что переговоры с Кубой ведет госсекретарь США Марко Рубио и призвал дождаться результатов.

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мировая экономика, сша, куба, дональд трамп, оон