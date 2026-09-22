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ЦБ объявил официальный курс валют на среду - 22.09.2026, ПРАЙМ
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ЦБ объявил официальный курс валют на среду
ЦБ объявил официальный курс валют на среду - 22.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ объявил официальный курс валют на среду
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 1,57 копейки - до 12,5291 рубля, доллара - снизился на 2,97 копейки, до 84,0657 рубля,... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T18:09+0300
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 1,57 копейки - до 12,5291 рубля, доллара - снизился на 2,97 копейки, до 84,0657 рубля, евро - вырос на 21,82 копейки, до 96,5915 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
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Рынок, США, Банк России, Экономика, валюта, Курсы валют, рубль, евро, Доллар США, юань
18:09 22.09.2026
 
ЦБ объявил официальный курс валют на среду

ЦБ: официальный курс юаня на среду снизился до 12,53 рубля

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 1,57 копейки - до 12,5291 рубля, доллара - снизился на 2,97 копейки, до 84,0657 рубля, евро - вырос на 21,82 копейки, до 96,5915 рубля, следует из данных Банка России.
Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
 
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