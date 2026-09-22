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Латвия обеспечивает себя продуктами только на 27%, заявил эксперт

Латвия обеспечивает себя продуктами только на 27%, заявил эксперт - 22.09.2026, ПРАЙМ

Латвия обеспечивает себя продуктами только на 27%, заявил эксперт

Только 27% продуктов, которые потребляет население Латвии, производятся или перерабатываются в этой республике, сообщила заместитель председателя правления... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T20:58+0300

2026-09-22T20:58+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Только 27% продуктов, которые потребляет население Латвии, производятся или перерабатываются в этой республике, сообщила заместитель председателя правления организации "Сейм фермеров" Майра Дзелзкалея-Бурмистре. "Лишь около 27% продуктов, которые мы ежедневно употребляем в пищу, произведены или переработаны в Латвии. Мы стали зависимы от импорта, и - особенно сейчас, в нынешней ситуации, когда так много говорят об устойчивости и безопасности, - это очень тревожный сигнал", - заявила Дзелзкалея-Бурмистре в интервью Латвийскому телевидению. Ранее бывший вице-мэр Риги и основатель партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс заявил, что Латвия является жертвой санкционной политики против России и поддержки Украины.

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мировая экономика, латвия, рига, украина