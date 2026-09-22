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Латвийское бюро проверяет лидера партии из-за подарков на 419 тысяч евро - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Латвийское бюро проверяет лидера партии из-за подарков на 419 тысяч евро
Латвийское бюро проверяет лидера партии из-за подарков на 419 тысяч евро - 22.09.2026, ПРАЙМ
Латвийское бюро проверяет лидера партии из-за подарков на 419 тысяч евро
Бюро по защите конституции Латвии ведет проверку в отношении лидера партии "Суверенная власть" Юлии Степаненко по факту получения 419 тысяч евро от ее отца,... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T15:06+0300
2026-09-22T15:06+0300
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Бюро по защите конституции Латвии ведет проверку в отношении лидера партии "Суверенная власть" Юлии Степаненко по факту получения 419 тысяч евро от ее отца, живущего в России, сообщил директор бюро Эгилс Звиедрис. Выборы в парламент Латвии, в которых участвует названная партия, состоятся 3 октября. Степаненко является депутатом Рижской городской думы, в этом качестве она обязана ежегодно подавать декларации о доходах и имуществе. "Бюро по защите конституции проводит собственное расследование в рамках своей компетенции. Бюро проинформировало Совет национальной безопасности и высших должностных лиц страны, потому что речь идет о рисках, связанных с национальной безопасностью. Сейчас мы продолжаем работу с этой информацией", - сообщил Звиедрис агентству LETA. О результатах проверки и выводах, к которым пришло бюро, он сообщить отказался. "Я понимаю желание общественности, чтобы решение было принято как можно быстрее. Однако я хотел бы напомнить вам о презумпции невиновности и доказательстве вины. Мы должны двигаться шаг за шагом. Общественность заинтересована в соблюдении всех законных процедур", — подчеркнул Звиедрис. Ранее министр юстиции Латвии Эдвардс Смилтенс, участвующий в выборах в составе партии "Объединенный список" обратился в бюро по защите конституции Латвии с просьбой проверить Степаненко по факту получения ею денег от отца, живущего в России. В частности, в декларации за 2022 год она указала 239 тысяч 598 евро в качестве подарка от отца. В декларации за 2024 год она указала, что 12 января 2024 года получила от отца квартиру в Риге стоимостью 180 тысяч евро. Общая стоимость двух подарков от отца составила 419 тысяч 598 евро. В интервью агентству LETA Степаненко отказалась объяснять происхождение средств, пожертвованных отцом, подчеркнув право на неприкосновенность частной жизни семьи и получение подарков от родственников. Степаненко подтвердила, что ее отец живет в России и оказывает помощь ее семье.
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общество , мировая экономика, латвия, рига
Общество , Мировая экономика, ЛАТВИЯ, Рига
15:06 22.09.2026
 
Латвийское бюро проверяет лидера партии из-за подарков на 419 тысяч евро

В Латвии проверяют главу партии из-за подарков на 419 тысяч евро от живущего в России отца

© Unsplash/Sabīne JaunzemeРига, Латвия
Рига, Латвия
© Unsplash/Sabīne Jaunzeme
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Бюро по защите конституции Латвии ведет проверку в отношении лидера партии "Суверенная власть" Юлии Степаненко по факту получения 419 тысяч евро от ее отца, живущего в России, сообщил директор бюро Эгилс Звиедрис.
Выборы в парламент Латвии, в которых участвует названная партия, состоятся 3 октября. Степаненко является депутатом Рижской городской думы, в этом качестве она обязана ежегодно подавать декларации о доходах и имуществе.
"Бюро по защите конституции проводит собственное расследование в рамках своей компетенции. Бюро проинформировало Совет национальной безопасности и высших должностных лиц страны, потому что речь идет о рисках, связанных с национальной безопасностью. Сейчас мы продолжаем работу с этой информацией", - сообщил Звиедрис агентству LETA.
О результатах проверки и выводах, к которым пришло бюро, он сообщить отказался. "Я понимаю желание общественности, чтобы решение было принято как можно быстрее. Однако я хотел бы напомнить вам о презумпции невиновности и доказательстве вины. Мы должны двигаться шаг за шагом. Общественность заинтересована в соблюдении всех законных процедур", — подчеркнул Звиедрис.
Ранее министр юстиции Латвии Эдвардс Смилтенс, участвующий в выборах в составе партии "Объединенный список" обратился в бюро по защите конституции Латвии с просьбой проверить Степаненко по факту получения ею денег от отца, живущего в России. В частности, в декларации за 2022 год она указала 239 тысяч 598 евро в качестве подарка от отца. В декларации за 2024 год она указала, что 12 января 2024 года получила от отца квартиру в Риге стоимостью 180 тысяч евро. Общая стоимость двух подарков от отца составила 419 тысяч 598 евро.
В интервью агентству LETA Степаненко отказалась объяснять происхождение средств, пожертвованных отцом, подчеркнув право на неприкосновенность частной жизни семьи и получение подарков от родственников. Степаненко подтвердила, что ее отец живет в России и оказывает помощь ее семье.
 
ОбществоМировая экономикаЛАТВИЯРига
 
 
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