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Краснодарский предприниматель подала в суд на LCW Modest

Краснодарский предприниматель подала в суд на LCW Modest - 22.09.2026, ПРАЙМ

Краснодарский предприниматель подала в суд на LCW Modest

Индивидуальный предприниматель из Краснодара Юлия Алферьева просит Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить правовую охрану в России одного из... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T15:53+0300

2026-09-22T15:53+0300

2026-09-22T15:53+0300

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МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Индивидуальный предприниматель из Краснодара Юлия Алферьева просит Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить правовую охрану в России одного из товарных знаков турецкого производителя и продавца одежды LC Waikiki. Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, речь идет о международном знаке LCW Modest, зарегистрированном турецким правообладателем в 2017 году. Истца бренд интересует для единственного класса услуг, включающего рекламу, маркетинг и связи с общественностью, бухгалтерский учет и прочее. По мнению Алферьевой, турецкая компания его в этой сфере в России не использует. Иск поступил в суд 16 сентября и пока оставлен без движения из-за процессуальных нарушений, в частности из-за неуплаты госпошлины. Компания LC Waikiki основана во Франции в 1988 году, с 1997 года является турецким брендом. По состоянию на 2022 год ритейлер управлял более чем 1,2 тысячи магазинов в 57 странах.

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бизнес, россия, краснодар, франция