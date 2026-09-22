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Краснодарский предприниматель подала в суд на LCW Modest
Краснодарский предприниматель подала в суд на LCW Modest - 22.09.2026, ПРАЙМ
Краснодарский предприниматель подала в суд на LCW Modest
Индивидуальный предприниматель из Краснодара Юлия Алферьева просит Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить правовую охрану в России одного из... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T15:53+0300
2026-09-22T15:53+0300
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МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Индивидуальный предприниматель из Краснодара Юлия Алферьева просит Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить правовую охрану в России одного из товарных знаков турецкого производителя и продавца одежды LC Waikiki.
Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, речь идет о международном знаке LCW Modest, зарегистрированном турецким правообладателем в 2017 году.
Истца бренд интересует для единственного класса услуг, включающего рекламу, маркетинг и связи с общественностью, бухгалтерский учет и прочее. По мнению Алферьевой, турецкая компания его в этой сфере в России не использует.
Иск поступил в суд 16 сентября и пока оставлен без движения из-за процессуальных нарушений, в частности из-за неуплаты госпошлины.
Компания LC Waikiki основана во Франции в 1988 году, с 1997 года является турецким брендом. По состоянию на 2022 год ритейлер управлял более чем 1,2 тысячи магазинов в 57 странах.
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Бизнес, РОССИЯ, КРАСНОДАР, ФРАНЦИЯ
Краснодарский предприниматель подала в суд на LCW Modest
Краснодарский предприниматель Алферьева подала в суд на правообладателя бренда LC Waikiki
МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Индивидуальный предприниматель из Краснодара Юлия Алферьева просит Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить правовую охрану в России одного из товарных знаков турецкого производителя и продавца одежды LC Waikiki.
Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, речь идет о международном знаке LCW Modest, зарегистрированном турецким правообладателем в 2017 году.
Истца бренд интересует для единственного класса услуг, включающего рекламу, маркетинг и связи с общественностью, бухгалтерский учет и прочее. По мнению Алферьевой, турецкая компания его в этой сфере в России не использует.
Иск поступил в суд 16 сентября и пока оставлен без движения из-за процессуальных нарушений, в частности из-за неуплаты госпошлины.
Компания LC Waikiki основана во Франции в 1988 году, с 1997 года является турецким брендом. По состоянию на 2022 год ритейлер управлял более чем 1,2 тысячи магазинов в 57 странах.