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Новая электроподстанция в Литве обойдется на 48 миллионов евро

Новая электроподстанция в Литве обойдется на 48 миллионов евро - 22.09.2026, ПРАЙМ

Новая электроподстанция в Литве обойдется на 48 миллионов евро

Новая электроподстанция Gizai, которую Литва планирует построить в 30 километрах от Калининградской области, обойдется на по меньшей мере 48 миллионов евро... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T09:53+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Новая электроподстанция Gizai, которую Литва планирует построить в 30 километрах от Калининградской области, обойдется на по меньшей мере 48 миллионов евро дороже из-за планируемых укреплений, в числе которых сенсоры на случай подкопа и саркофаги для трансформаторов, передает агентство Рейтер со ссылкой на литовского оператора системы передачи электроэнергии Litgrid. "По словам Litgrid, укрепленная подстанция обойдется на по меньшей мере 48 миллионов евро дороже, чем планировалось ранее. Если "геополитические условия" ухудшатся, стоимость может вырасти еще больше", - передает агентство. Речь идет о подстанции Gizai, которую планируется построить в 30 километрах к западу от Калининградской области в рамках проекта сухопутного соединения польской и прибалтийских электросетей Harmony Link. Предполагается, что подстанция будет занимать 35 гектаров. "План строительства включает ограждение, способное выдержать наезд грузовика с взрывчаткой, сенсоры для поиска возможных туннелей, выкопанных враждебными акторами, и бетонные "саркофаги" для трансформаторов для защиты от любой атаки беспилотников", - приводит Рейтер слова гендиректора Litgrid Андрюса Шемешкевичюса. По словам Шемешкевичюса, теперь планы его компании сосредоточены не на защите от природных бедствий, а на противодействии гибридным угрозам. По утверждению сотрудника из неназванной сетевой компании в этом регионе, подобные меры безопасности якобы связаны с возросшей напряженностью и росте риска диверсий. Как заявил Шемешкевичюс, объекты на Gizai будут расположены на большом расстоянии от забора якобы на случай, если кто-то решит забросить туда коктейль Молотова. Кроме того, на подстанции будут установлены несколько запасных единиц важного оборудования. По словам гендиректора, оборудование внутри саркофагов потребует системы охлаждения, из-за чего итоговый продукт становится только дороже. Министр энергетики Литвы Лукас Савицкас заявил агентству, что позднее Вильнюс попросит Евросоюз покрыть не менее половины общей стоимости новой подстанции. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

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мировая экономика, литва, вильнюс, владимир путин, такер карлсон, ес, нато