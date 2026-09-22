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Литва подписала контракт с США на закупку газа на десять лет - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Литва подписала контракт с США на закупку газа на десять лет
Литва подписала контракт с США на закупку газа на десять лет - 22.09.2026, ПРАЙМ
Литва подписала контракт с США на закупку газа на десять лет
Литва подписала контракт с США на закупку газа в течение 10 лет, сообщает литовский новостной портал Obzor.lt со ссылкой на министерство энергетики. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T15:59+0300
2026-09-22T15:59+0300
газ
мировая экономика
литва
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МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Литва подписала контракт с США на закупку газа в течение 10 лет, сообщает литовский новостной портал Obzor.lt со ссылкой на министерство энергетики. "В понедельник государственная энергетическая компания Ignitis подписала договор с американским производителем природного газа EQT. Этим Литва впервые обеспечила поставки газа из США на десятилетие, что означает большую стабильность цен для населения", публикует портал сообщение министерства энергетики Литвы. По данным ведомства, это не только первый долгосрочный контракт с американской компанией, но и впервые в ценообразование включен индекс США Henry Hub, который позволит защититься от скачков цен на европейских рынках. Согласно новому договору, в 2027–2036 годах компания приобретет десять партий сжиженного природного газа – по одной партии в год, или около 1 ТВтч газа ежегодно. Это позволит Литве покрыть около 40% потребности населения страны в газе. "Это конкретный шаг по уменьшению нашей уязвимости: в случае неожиданного подорожания газа на европейском рынке меньшая зависимость поможет смягчить последствия для потребителей Литвы", - заявил министр энергетики Лукас Савицкас.
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газ, мировая экономика, литва, сша
Газ, Мировая экономика, ЛИТВА, США
15:59 22.09.2026
 
Литва подписала контракт с США на закупку газа на десять лет

Obzor.lt: Литва подписала контракт с США на закупку газа на десять лет

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МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Литва подписала контракт с США на закупку газа в течение 10 лет, сообщает литовский новостной портал Obzor.lt со ссылкой на министерство энергетики.
"В понедельник государственная энергетическая компания Ignitis подписала договор с американским производителем природного газа EQT. Этим Литва впервые обеспечила поставки газа из США на десятилетие, что означает большую стабильность цен для населения", публикует портал сообщение министерства энергетики Литвы.
По данным ведомства, это не только первый долгосрочный контракт с американской компанией, но и впервые в ценообразование включен индекс США Henry Hub, который позволит защититься от скачков цен на европейских рынках. Согласно новому договору, в 2027–2036 годах компания приобретет десять партий сжиженного природного газа – по одной партии в год, или около 1 ТВтч газа ежегодно. Это позволит Литве покрыть около 40% потребности населения страны в газе.
"Это конкретный шаг по уменьшению нашей уязвимости: в случае неожиданного подорожания газа на европейском рынке меньшая зависимость поможет смягчить последствия для потребителей Литвы", - заявил министр энергетики Лукас Савицкас.
 
ГазМировая экономикаЛИТВАСША
 
 
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