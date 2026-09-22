https://1prime.ru/20260922/manturov-873568298.html

Мантуров рассказал о росте несырьевого неэнергетического экспорта

Мантуров рассказал о росте несырьевого неэнергетического экспорта - 22.09.2026, ПРАЙМ

Мантуров рассказал о росте несырьевого неэнергетического экспорта

Российский несырьевой неэнергетический экспорт по итогам первых семи месяцев 2026 года вырос на 8%, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров. | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T19:52+0300

2026-09-22T19:52+0300

2026-09-22T19:52+0300

россия

денис мантуров

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Российский несырьевой неэнергетический экспорт по итогам первых семи месяцев 2026 года вырос на 8%, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров. "В прошлый год мы видим рост несырьевого неэнергетического экспорта. Он составил плюс 11%. Также мы видим положительную динамику и по первым семи месяцам этого года - 8%. Поэтому движемся в правильном направлении", - сказал Мантуров в рамках всероссийской премии "Сделано в России. Экспортер года". Первый вице-премьер призвал компании, которые зарекомендовали себя как эффективные экспортеры, делиться опытом с теми, кто только начинает проходить этот путь.

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россия, денис мантуров