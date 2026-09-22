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Мантуров наградил победителей премии "Экспортер года. Сделано в России"
Мантуров наградил победителей премии "Экспортер года. Сделано в России" - 22.09.2026, ПРАЙМ
Мантуров наградил победителей премии "Экспортер года. Сделано в России"
Первый вице-премьер России Денис Мантуров вместе с российской певицей Полиной Гагариной наградил победителей и призеров Всероссийской премии "Экспортер года... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T21:13+0300
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Первый вице-премьер России Денис Мантуров вместе с российской певицей Полиной Гагариной наградил победителей и призеров Всероссийской премии "Экспортер года. Сделано в России" в номинации "Промышленность. Крупный бизнес", передает корреспондент РИА Новости.
Первое место занял один из ведущих производителей строительных материалов "Волма-Маркетинг", второе место - крупнейший производитель легковых автомобилей в России "АвтоВАЗ", третье место - российский лидер в производстве химических добавок "Полипласт".
Глава Минпромторга России Антон Алиханов вручил премию в номинации "Промышленность. Малое и среднее предпринимательство". Первое место заняла компания по производству жидких теплоизоляционных покрытий из Волгоградской области - ООО НПО "Броня".
Второе место - предприятие глубокой переработки древесины из Югры ООО "Тайга". Борзовым призером стал амурской производитель экстрактов и БАДов из лиственницы АО "Аметис".
Премия "Экспортер года. Сделано в России" учреждена правительством России и присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям за достижения в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности.
Она является частью национального проекта "Международная кооперация и экспорт", организатор – РЭЦ. В этом году на участие в премии поступила 1341 заявка из 76 регионов, представляющих все восемь федеральных округов.
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бизнес, промышленность, волгоградская область, антон алиханов, автоваз, минпромторг, рэц
Бизнес, Промышленность, Волгоградская область, Антон Алиханов, АвтоВАЗ, Минпромторг, РЭЦ
Мантуров наградил победителей премии "Экспортер года. Сделано в России"
Мантуров вместе с Гагариной наградил победителей премии "Экспортер года. Сделано в России"
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Первый вице-премьер России Денис Мантуров вместе с российской певицей Полиной Гагариной наградил победителей и призеров Всероссийской премии "Экспортер года. Сделано в России" в номинации "Промышленность. Крупный бизнес", передает корреспондент РИА Новости.
Первое место занял один из ведущих производителей строительных материалов "Волма-Маркетинг", второе место - крупнейший производитель легковых автомобилей в России "АвтоВАЗ", третье место - российский лидер в производстве химических добавок "Полипласт".
Глава Минпромторга России Антон Алиханов вручил премию в номинации "Промышленность. Малое и среднее предпринимательство". Первое место заняла компания по производству жидких теплоизоляционных покрытий из Волгоградской области - ООО НПО "Броня".
Второе место - предприятие глубокой переработки древесины из Югры ООО "Тайга". Борзовым призером стал амурской производитель экстрактов и БАДов из лиственницы АО "Аметис".
Премия "Экспортер года. Сделано в России" учреждена правительством России и присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям за достижения в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности.
Она является частью национального проекта "Международная кооперация и экспорт", организатор – РЭЦ. В этом году на участие в премии поступила 1341 заявка из 76 регионов, представляющих все восемь федеральных округов.