https://1prime.ru/20260922/manturov-873570621.html

Мантуров наградил победителей премии "Экспортер года. Сделано в России"

Мантуров наградил победителей премии "Экспортер года. Сделано в России" - 22.09.2026, ПРАЙМ

Мантуров наградил победителей премии "Экспортер года. Сделано в России"

Первый вице-премьер России Денис Мантуров вместе с российской певицей Полиной Гагариной наградил победителей и призеров Всероссийской премии "Экспортер года... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T21:13+0300

2026-09-22T21:13+0300

2026-09-22T21:13+0300

бизнес

промышленность

волгоградская область

антон алиханов

автоваз

минпромторг

рэц

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873570621.jpg?1790100833

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Первый вице-премьер России Денис Мантуров вместе с российской певицей Полиной Гагариной наградил победителей и призеров Всероссийской премии "Экспортер года. Сделано в России" в номинации "Промышленность. Крупный бизнес", передает корреспондент РИА Новости. Первое место занял один из ведущих производителей строительных материалов "Волма-Маркетинг", второе место - крупнейший производитель легковых автомобилей в России "АвтоВАЗ", третье место - российский лидер в производстве химических добавок "Полипласт". Глава Минпромторга России Антон Алиханов вручил премию в номинации "Промышленность. Малое и среднее предпринимательство". Первое место заняла компания по производству жидких теплоизоляционных покрытий из Волгоградской области - ООО НПО "Броня". Второе место - предприятие глубокой переработки древесины из Югры ООО "Тайга". Борзовым призером стал амурской производитель экстрактов и БАДов из лиственницы АО "Аметис". Премия "Экспортер года. Сделано в России" учреждена правительством России и присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям за достижения в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности. Она является частью национального проекта "Международная кооперация и экспорт", организатор – РЭЦ. В этом году на участие в премии поступила 1341 заявка из 76 регионов, представляющих все восемь федеральных округов.

волгоградская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, волгоградская область, антон алиханов, автоваз, минпромторг, рэц