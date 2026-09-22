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Двум предприятиям Mercedes-Benz грозит закрытие из-за высоких расходов

Двум предприятиям Mercedes-Benz грозит закрытие из-за высоких расходов - 22.09.2026, ПРАЙМ

Двум предприятиям Mercedes-Benz грозит закрытие из-за высоких расходов

Двум расположенным в ФРГ предприятиям автопроизводителя Mercerdes-Benz грозит закрытие из-за высоких расходов, заявил член правления и директор по производству... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T13:22+0300

2026-09-22T13:22+0300

2026-09-22T13:47+0300

бизнес

промышленность

германия

фрг

handelsblatt

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БЕРЛИН, 22 сен - ПРАЙМ. Двум расположенным в ФРГ предприятиям автопроизводителя Mercerdes-Benz грозит закрытие из-за высоких расходов, заявил член правления и директор по производству Михаэль Шибе. На собрании работников на предприятии Mercedes-Benz в немецком городе Зиндельфинген Шибе заявил, что компания нуждается в сокращении расходов. "Если нам не удастся этого добиться, нам придется закрыть два предприятия в Германии: один сборочный завод и один завод по производству силовых агрегатов", - приводит слова Шибе издание WirtschaftsWoche (WiWo). WiWo пишет, что таким образом автопроизводитель официально подтвердил предупреждения руководства о возможном закрытии заводов. Об этих предупреждениях ранее сообщали различные СМИ. Издание также отмечает существенную разницу в производственных затратах между предприятиями Mercedes-Benz в разных странах. Так, на заводе в венгерском Кечкемете расходы на производство в среднем на 70% ниже, чем на немецких площадках. Газета Handelsblatt писала, что Mercedes-Benz Group AG оставит 90 тысяч своих сотрудников в Германии без ежегодной премии. Руководство компании также планирует увеличить продолжительность рабочей недели без доплаты. По оценкам Handelsblatt, сэкономленная сумма может составить более 10 миллионов евро.

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бизнес, промышленность, германия, фрг, handelsblatt