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Минфин планирует разрешить часть бюджетных выплат в цифровых рублях

Минфин планирует разрешить часть бюджетных выплат в цифровых рублях - 22.09.2026, ПРАЙМ

Минфин планирует разрешить часть бюджетных выплат в цифровых рублях

Минфин планирует разрешить проводить часть бюджетных выплат в цифровых рублях, но это будет добровольно и не усложнит процедуры, сообщила первый замминистра... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T00:48+0300

2026-09-22T00:48+0300

2026-09-22T00:48+0300

финансы

минфин

госдума

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Минфин планирует разрешить проводить часть бюджетных выплат в цифровых рублях, но это будет добровольно и не усложнит процедуры, сообщила первый замминистра финансов Ирина Окладникова. "Такие планы есть, но подходим к ним аккуратно. Основная задача - сохранить добровольность и не усложнить процедуры. Нужно, чтобы интересы государства и получателя оставались сбалансированными. Причем получатель - это не всегда бизнес. Есть физлица, малые предприятия, и для них новые правила тоже не должны выходить за рамки комфорта", - сказала она в интервью "Известиям", отвечая на вопрос, какие бюджетные выплаты планируется перевести в цифровые рубли. При этом, по ее словам, несколько госконтрактов уже перевели в цифровую форму, а правительство получило право использовать ее в проектах с большим числом субподрядчиков. "Сейчас это временная норма, предусмотренная особенностями исполнения бюджета на текущий год. Однако мы обсуждаем с Госдумой возможность закрепить соответствующее полномочие правительства на постоянной основе - непосредственно в Бюджетном кодексе", - приводит газета слова Окладниковой.

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финансы, минфин, госдума