https://1prime.ru/20260922/minfin-873533734.html
Минфин обсуждает отсрочку по уплате налогов для Ozon и его селлеров
Минфин обсуждает отсрочку по уплате налогов для Ozon и его селлеров - 22.09.2026, ПРАЙМ
Минфин обсуждает отсрочку по уплате налогов для Ozon и его селлеров
Минфин России обсуждает вопрос отсрочки по уплате налогов для Ozon и его селлеров по аналогии с Wildberries, рассказал замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T04:25+0300
2026-09-22T04:25+0300
2026-09-22T04:25+0300
бизнес
финансы
алексей сазанов
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wildberries
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Минфин России обсуждает вопрос отсрочки по уплате налогов для Ozon и его селлеров по аналогии с Wildberries, рассказал замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
"Минфин согласен, что поддержка нужна, объем поддержки определяет правительство", - подчеркнул Сазанов газете "Ведомости".
Он отметил, что решение вопроса находится в высокой степени проработки.
В августе кабмин РФ утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак БПЛА ВСУ на объекты Wildberries, и меры по сохранению работы самой компании: они получат отсрочку по налогам и страховым взносам, также приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты взносов. Поддержку получат юрлица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода.
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бизнес, финансы, алексей сазанов, минфин, wildberries, минфин рф
Бизнес, Финансы, Алексей Сазанов, Минфин, Wildberries, Минфин РФ
Минфин обсуждает отсрочку по уплате налогов для Ozon и его селлеров
Минфин обсуждает отсрочку по уплате налогов для Ozon и его селлеров
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Минфин России обсуждает вопрос отсрочки по уплате налогов для Ozon и его селлеров по аналогии с Wildberries, рассказал замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
"Минфин согласен, что поддержка нужна, объем поддержки определяет правительство", - подчеркнул Сазанов газете "Ведомости".
Он отметил, что решение вопроса находится в высокой степени проработки.
В августе кабмин РФ утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак БПЛА ВСУ на объекты Wildberries, и меры по сохранению работы самой компании: они получат отсрочку по налогам и страховым взносам, также приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты взносов. Поддержку получат юрлица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода.