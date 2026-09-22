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Минфин обсуждает отсрочку по уплате налогов для Ozon и его селлеров

Минфин обсуждает отсрочку по уплате налогов для Ozon и его селлеров - 22.09.2026, ПРАЙМ

Минфин обсуждает отсрочку по уплате налогов для Ozon и его селлеров

Минфин России обсуждает вопрос отсрочки по уплате налогов для Ozon и его селлеров по аналогии с Wildberries, рассказал замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T04:25+0300

2026-09-22T04:25+0300

2026-09-22T04:25+0300

бизнес

финансы

алексей сазанов

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Минфин России обсуждает вопрос отсрочки по уплате налогов для Ozon и его селлеров по аналогии с Wildberries, рассказал замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "Минфин согласен, что поддержка нужна, объем поддержки определяет правительство", - подчеркнул Сазанов газете "Ведомости". Он отметил, что решение вопроса находится в высокой степени проработки. В августе кабмин РФ утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак БПЛА ВСУ на объекты Wildberries, и меры по сохранению работы самой компании: они получат отсрочку по налогам и страховым взносам, также приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты взносов. Поддержку получат юрлица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода.

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