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Минфин 23 сентября предложит ОФЗ двух выпусков - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Минфин 23 сентября предложит ОФЗ двух выпусков
Минфин 23 сентября предложит ОФЗ двух выпусков - 22.09.2026, ПРАЙМ
Минфин 23 сентября предложит ОФЗ двух выпусков
Минфин России в среду, 23 сентября, на аукционах размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T16:29+0300
2026-09-22T16:34+0300
рынок
финансы
россия
минфин рф
минфин
офз
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 23 сентября, на аукционах размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26249 с погашением 16 июня 2032 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением 6 октября 2038 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках. Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками "премии" к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день. Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).
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40
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рынок, финансы, россия, минфин рф, минфин, офз
Рынок, Финансы, РОССИЯ, Минфин РФ, Минфин, ОФЗ
16:29 22.09.2026 (обновлено: 16:34 22.09.2026)
 
Минфин 23 сентября предложит ОФЗ двух выпусков

Минфин 23 сентября на аукционах размещения ОФЗ предложит бумаги двух выпусков

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 23 сентября, на аукционах размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства.
Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26249 с погашением 16 июня 2032 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением 6 октября 2038 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках.
Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками "премии" к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.
Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).
 
РынокФинансыРОССИЯМинфин РФМинфинОФЗ
 
 
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