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Минфин 23 сентября предложит ОФЗ двух выпусков

Минфин 23 сентября предложит ОФЗ двух выпусков - 22.09.2026, ПРАЙМ

Минфин 23 сентября предложит ОФЗ двух выпусков

Минфин России в среду, 23 сентября, на аукционах размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T16:29+0300

2026-09-22T16:29+0300

2026-09-22T16:34+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 23 сентября, на аукционах размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26249 с погашением 16 июня 2032 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением 6 октября 2038 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках. Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками "премии" к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день. Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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