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Минюст США расследует возможное нарушение санкций против Ирана
Минюст США расследует возможное нарушение санкций против Ирана - 22.09.2026, ПРАЙМ
Минюст США расследует возможное нарушение санкций против Ирана
Министерство юстиции США проводит расследование в отношении компании Binance Holdings Ltd на предмет возможного нарушения санкций против Ирана, сообщило в... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T04:43+0300
2026-09-22T04:43+0300
2026-09-22T04:43+0300
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ВАШИНГТОН, 22 сен – ПРАЙМ. Министерство юстиции США проводит расследование в отношении компании Binance Holdings Ltd на предмет возможного нарушения санкций против Ирана, сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
"Федеральные прокуроры расследуют, не нарушала ли компания Binance Holdings Ltd., оператор крупнейшей в мире криптобиржи, американские санкции в отношении Ирана тем, что не пресекала определенные торговые операции у себя на платформе", - говорится в сообщении.
Согласно одному из источников, сейчас власти изучают, делала ли Binance это намеренно. При этом отмечается, что дело может закончиться вообще без обвинений, и пока неясно, какие именно транзакции привлекли внимание властей.
В минюсте комментировать ситуацию отказались, а в Binance заверили, что не позволяют нарушать санкции.
"Мы полностью сотрудничаем с правоохранительными органами и остаемся приверженными выявлению и пресечению деятельности недобросовестных игроков", - заявили там.
В феврале газета Wall Street Journal сообщила, что на Binance есть порядка двух тысяч аккаунтов, связанных с Ираном, через которые прошли транзакции на сумму свыше 2 миллиардов долларов. Биржа подала в суд на издание за эту публикацию.
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мировая экономика, иран, сша, binance, bloomberg
Мировая экономика, ИРАН, США, Binance, Bloomberg
Минюст США расследует возможное нарушение санкций против Ирана
Bloomberg: Минюст США расследует возможное нарушение санкций против Binance
ВАШИНГТОН, 22 сен – ПРАЙМ. Министерство юстиции США проводит расследование в отношении компании Binance Holdings Ltd на предмет возможного нарушения санкций против Ирана, сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
"Федеральные прокуроры расследуют, не нарушала ли компания Binance Holdings Ltd., оператор крупнейшей в мире криптобиржи, американские санкции в отношении Ирана тем, что не пресекала определенные торговые операции у себя на платформе", - говорится в сообщении.
Согласно одному из источников, сейчас власти изучают, делала ли Binance это намеренно. При этом отмечается, что дело может закончиться вообще без обвинений, и пока неясно, какие именно транзакции привлекли внимание властей.
В минюсте комментировать ситуацию отказались, а в Binance заверили, что не позволяют нарушать санкции.
"Мы полностью сотрудничаем с правоохранительными органами и остаемся приверженными выявлению и пресечению деятельности недобросовестных игроков", - заявили там.
В феврале газета Wall Street Journal сообщила, что на Binance есть порядка двух тысяч аккаунтов, связанных с Ираном, через которые прошли транзакции на сумму свыше 2 миллиардов долларов. Биржа подала в суд на издание за эту публикацию.