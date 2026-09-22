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Минюст США расследует возможное нарушение санкций против Ирана

Минюст США расследует возможное нарушение санкций против Ирана - 22.09.2026, ПРАЙМ

Минюст США расследует возможное нарушение санкций против Ирана

Министерство юстиции США проводит расследование в отношении компании Binance Holdings Ltd на предмет возможного нарушения санкций против Ирана, сообщило в... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T04:43+0300

2026-09-22T04:43+0300

2026-09-22T04:43+0300

мировая экономика

иран

сша

binance

bloomberg

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ВАШИНГТОН, 22 сен – ПРАЙМ. Министерство юстиции США проводит расследование в отношении компании Binance Holdings Ltd на предмет возможного нарушения санкций против Ирана, сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. "Федеральные прокуроры расследуют, не нарушала ли компания Binance Holdings Ltd., оператор крупнейшей в мире криптобиржи, американские санкции в отношении Ирана тем, что не пресекала определенные торговые операции у себя на платформе", - говорится в сообщении. Согласно одному из источников, сейчас власти изучают, делала ли Binance это намеренно. При этом отмечается, что дело может закончиться вообще без обвинений, и пока неясно, какие именно транзакции привлекли внимание властей. В минюсте комментировать ситуацию отказались, а в Binance заверили, что не позволяют нарушать санкции. "Мы полностью сотрудничаем с правоохранительными органами и остаемся приверженными выявлению и пресечению деятельности недобросовестных игроков", - заявили там. В феврале газета Wall Street Journal сообщила, что на Binance есть порядка двух тысяч аккаунтов, связанных с Ираном, через которые прошли транзакции на сумму свыше 2 миллиардов долларов. Биржа подала в суд на издание за эту публикацию.

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мировая экономика, иран, сша, binance, bloomberg