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В Нидерландах обсудят военное использование аэропорта "Роттердам-Гаага" - 22.09.2026, ПРАЙМ
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В Нидерландах обсудят военное использование аэропорта "Роттердам-Гаага"
В Нидерландах обсудят военное использование аэропорта "Роттердам-Гаага" - 22.09.2026, ПРАЙМ
В Нидерландах обсудят военное использование аэропорта "Роттердам-Гаага"
Министерство обороны Нидерландов вынесло на онлайн-обсуждение проект правил использования аэропорта "Роттердам-Гаага" в военных целях, сообщается на сайте... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T19:46+0300
2026-09-22T19:53+0300
нидерланды
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Министерство обороны Нидерландов вынесло на онлайн-обсуждение проект правил использования аэропорта "Роттердам-Гаага" в военных целях, сообщается на сайте ведомства. "Министерство обороны может и в будущем использовать аэропорт "Роттердам-Гаага", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Как отмечается, это положение закрепляется в "Постановлении о военном воздушном движении в других гражданских аэропортах национального значения". "До 19 октября 2026 года любой желающий может высказать свое мнение об этом документе в рамках онлайн-консультации", - сообщило Минобороны. Согласно проекту, военное использование аэропорта будет сохранено и в дальнейшем, однако предлагается установить лимит в 350 военных авиадвижений в год. При этом полеты истребителей, в том числе F-35, с территории аэропорта будут запрещены. По данным министерства, военные смогут использовать аэропорт "Роттердам-Гаага", в частности, для выполнения задач в чрезвычайных ситуациях, гуманитарных операций, тренировочных полетов, а также для приема самолетов союзников. Военное использование аэропорта должно соответствовать тем же правилам и предельным значениям, в том числе по уровню шума, которые действуют для гражданской авиации.
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нидерланды, f-35 lightning ii
НИДЕРЛАНДЫ, F-35 Lightning II
19:46 22.09.2026 (обновлено: 19:53 22.09.2026)
 
В Нидерландах обсудят военное использование аэропорта "Роттердам-Гаага"

Нидерланды начали консультации по военному использованию аэропорта "Роттердам-Гаага"

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Министерство обороны Нидерландов вынесло на онлайн-обсуждение проект правил использования аэропорта "Роттердам-Гаага" в военных целях, сообщается на сайте ведомства.
"Министерство обороны может и в будущем использовать аэропорт "Роттердам-Гаага", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Как отмечается, это положение закрепляется в "Постановлении о военном воздушном движении в других гражданских аэропортах национального значения".
"До 19 октября 2026 года любой желающий может высказать свое мнение об этом документе в рамках онлайн-консультации", - сообщило Минобороны.
Согласно проекту, военное использование аэропорта будет сохранено и в дальнейшем, однако предлагается установить лимит в 350 военных авиадвижений в год. При этом полеты истребителей, в том числе F-35, с территории аэропорта будут запрещены.
По данным министерства, военные смогут использовать аэропорт "Роттердам-Гаага", в частности, для выполнения задач в чрезвычайных ситуациях, гуманитарных операций, тренировочных полетов, а также для приема самолетов союзников.
Военное использование аэропорта должно соответствовать тем же правилам и предельным значениям, в том числе по уровню шума, которые действуют для гражданской авиации.
 
НИДЕРЛАНДЫF-35 Lightning II
 
 
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