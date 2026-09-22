https://1prime.ru/20260922/minoborony-873568056.html

В Нидерландах обсудят военное использование аэропорта "Роттердам-Гаага"

В Нидерландах обсудят военное использование аэропорта "Роттердам-Гаага" - 22.09.2026, ПРАЙМ

В Нидерландах обсудят военное использование аэропорта "Роттердам-Гаага"

Министерство обороны Нидерландов вынесло на онлайн-обсуждение проект правил использования аэропорта "Роттердам-Гаага" в военных целях, сообщается на сайте... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T19:46+0300

2026-09-22T19:46+0300

2026-09-22T19:53+0300

нидерланды

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Министерство обороны Нидерландов вынесло на онлайн-обсуждение проект правил использования аэропорта "Роттердам-Гаага" в военных целях, сообщается на сайте ведомства. "Министерство обороны может и в будущем использовать аэропорт "Роттердам-Гаага", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Как отмечается, это положение закрепляется в "Постановлении о военном воздушном движении в других гражданских аэропортах национального значения". "До 19 октября 2026 года любой желающий может высказать свое мнение об этом документе в рамках онлайн-консультации", - сообщило Минобороны. Согласно проекту, военное использование аэропорта будет сохранено и в дальнейшем, однако предлагается установить лимит в 350 военных авиадвижений в год. При этом полеты истребителей, в том числе F-35, с территории аэропорта будут запрещены. По данным министерства, военные смогут использовать аэропорт "Роттердам-Гаага", в частности, для выполнения задач в чрезвычайных ситуациях, гуманитарных операций, тренировочных полетов, а также для приема самолетов союзников. Военное использование аэропорта должно соответствовать тем же правилам и предельным значениям, в том числе по уровню шума, которые действуют для гражданской авиации.

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