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Минпромторг подписал контракт на поставку машин скорой помощи в 18 регионов

Минпромторг подписал контракт на поставку машин скорой помощи в 18 регионов - 22.09.2026, ПРАЙМ

Минпромторг подписал контракт на поставку машин скорой помощи в 18 регионов

Минпромторг России подписал госконтракт на поставку почти двух сотен отечественных автомобилей скорой помощи в 18 регионов страны, сообщило министерство. | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T10:17+0300

2026-09-22T10:17+0300

2026-09-22T10:17+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Минпромторг России подписал госконтракт на поставку почти двух сотен отечественных автомобилей скорой помощи в 18 регионов страны, сообщило министерство. "Минпромторгом России подписан государственный контракт по поставкам автомобилей скорой медицинской помощи по поручению правительства Российской Федерации. В ближайшее время все автомобили будут переданы медицинским учреждениям 18 регионов", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что речь идет о 196 автомобилях скорой помощи класса В отечественного производства, на закупку которых в августе 2026 года кабмин РФ выделил из резервного фонда свыше 1 миллиарда рублей. Решение позволит обновить парки скорых в 18 регионах России - в республиках Алтай, Бурятия, Карелия, Марий Эл, Хабаровском крае, а также в Иркутской, Калининградской, Костромской, Курской, Мурманской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Свердловской, Томской, Тюменской, Ярославской и Еврейской автономных областях. "Менее чем за месяц Минпромторг России обеспечил заключение госконтракта на поставку, а Горьковский автозавод произвел весь необходимый объем техники. Автомобили уже доставлены в большую часть указанных субъектов, в ближайшее время ожидается передача непосредственно медицинским учреждениям", - добавили в министерстве. Там также напомнили, что в период с 2016 по 2023 год ведомство реализовывало программу ежегодных закупок и поставок в регионы автомобилей скорой медицинской помощи по поручению президента РФ Владимира Путина. За этот период российская автомобильная промышленность обеспечила выпуск почти 15 тысяч высоколокализованных скорых классов B и C, а все задачи комплексной программы по обновлению парков таких автомобилей были успешно выполнены в срок. В 2024-2026 годах работа продолжается в формате "точечных" поставок техники по поручениям правительства, заключили в Минпромторге.

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бизнес, алтай, бурятия, карелия, владимир путин, минпромторг