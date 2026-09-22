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Минпромторг изучает письмо "Русской стали" против запрета экспорта бензола

Минпромторг изучает письмо "Русской стали" против запрета экспорта бензола - 22.09.2026, ПРАЙМ

Минпромторг изучает письмо "Русской стали" против запрета экспорта бензола

Минпромторг вместе с ведомствами и компаниями рассматривает письмо ассоциации "Русской стали" против возможного запрета экспорта бензола, сообщили РИА Новости в | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T13:22+0300

2026-09-22T13:22+0300

2026-09-22T13:22+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Минпромторг вместе с ведомствами и компаниями рассматривает письмо ассоциации "Русской стали" против возможного запрета экспорта бензола, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Ассоциация предприятий черной металлургии "Русская сталь" выступила против возможного запрета экспорта из России бензола, предложив вместо этого увеличить загрузку мощностей по выпуску чистого бензола, передала газета "Ведомости" со ссылкой на письмо исполнительного директора организации Алексея Сентюрина в Минпромторг ранее во вторник. "Минпромторг России подтверждает получение письма "Русской стали", а также данных по объемам образования каменноугольного бензола. Ведомство внимательно относится к доводам ассоциации, в настоящее время они отрабатываются во взаимодействии с Минэнерго России и иными ведомствами, а также с компаниями, имеющими мощности по переработке каменноугольного бензола в нефтяной", - говорится в сообщении. Отмечается, что окончательное решение будет приниматься на площадке правительственной подкомиссии с учетом возможности увеличения внутренней переработки. Бензол синтезируется при переработке нефти и угля и является исходным сырьем для производства пластмасс, синтетической резины, красителей и лекарственных препаратов, а также используется при производстве моторного топлива.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, промышленность, минпромторг, ведомости