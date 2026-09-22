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Минтранс оценил интерес стран Юго-Восточной и Южной Азии к Севморпути - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Минтранс оценил интерес стран Юго-Восточной и Южной Азии к Севморпути
Минтранс оценил интерес стран Юго-Восточной и Южной Азии к Севморпути - 22.09.2026, ПРАЙМ
Минтранс оценил интерес стран Юго-Восточной и Южной Азии к Севморпути
Минтранс России видит интерес многих стран Юго-Восточной и Южной Азии к организации контейнерных перевозок по Севморпути, что во многом связано с изменяющимися... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T12:21+0300
2026-09-22T12:21+0300
бизнес
россия
индия
европа
азия
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Минтранс России видит интерес многих стран Юго-Восточной и Южной Азии к организации контейнерных перевозок по Севморпути, что во многом связано с изменяющимися условиями мировой логистики, сообщили РИА Новости в ведомстве. "Видим интерес практически всех ведущих экономик Юго-Восточной и Южной Азии. С учетом изменяющихся условий логистики страны внимательнее рассматривают новый для себя маршрут и видят его перспективность", - сообщили в министерстве, отвечая на вопрос о росте грузоперевозок по СМП контейнерными операторами из азиатских стран. Как пояснили в ведомстве, СМП является стабильно развивающимся, а также привлекательным маршрутом, в том числе с точки зрения временных и финансовых затрат при перевозках. Северный морской путь представляет собой уникальный и стратегически важный маршрут по воде, который проходит вдоль северного побережья России. Потребность в его использовании растет среди российских и иностранных судовладельцев, что связано не только с тем, что это наиболее короткий маршрут между Европой и Азией, но и с тем, что обстановка в акватории Красного моря и Персидского залива сейчас напряжена, добавили в ведомстве. С некоторыми странами планируется нарастить объем грузопотока на СМП, сообщили в Минтрансе. "Программы развития инфраструктуры наших арктических регионов создают системное наращивание возможностей транспортного комплекса России на данном направлении. В частности, с китайской стороной к 2030 году планируется достигнуть показателя по грузопотоку в 20 млн тонн, с Индией обсуждается вопрос о 5 млн тонн. Недавно состоялся первый успешный рейс из Южной Кореи и коллеги не собираются на этом останавливаться", - рассказали в Минтрансе. Там также отметили, что Россия обладает уникальным опытом в подготовке специалистов для работы в полярных водах, поэтому за прошедший год заключили меморандумы о подготовке таких специалистов с Китаем и Индией.
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бизнес, россия, индия, европа, азия
Бизнес, РОССИЯ, ИНДИЯ, ЕВРОПА, АЗИЯ
12:21 22.09.2026
 
Минтранс оценил интерес стран Юго-Восточной и Южной Азии к Севморпути

Минтранс: азиатские страны заинтересованы в контейнерных перевозках по Севморпути

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Минтранс России видит интерес многих стран Юго-Восточной и Южной Азии к организации контейнерных перевозок по Севморпути, что во многом связано с изменяющимися условиями мировой логистики, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Видим интерес практически всех ведущих экономик Юго-Восточной и Южной Азии. С учетом изменяющихся условий логистики страны внимательнее рассматривают новый для себя маршрут и видят его перспективность", - сообщили в министерстве, отвечая на вопрос о росте грузоперевозок по СМП контейнерными операторами из азиатских стран.
Как пояснили в ведомстве, СМП является стабильно развивающимся, а также привлекательным маршрутом, в том числе с точки зрения временных и финансовых затрат при перевозках.
Северный морской путь представляет собой уникальный и стратегически важный маршрут по воде, который проходит вдоль северного побережья России. Потребность в его использовании растет среди российских и иностранных судовладельцев, что связано не только с тем, что это наиболее короткий маршрут между Европой и Азией, но и с тем, что обстановка в акватории Красного моря и Персидского залива сейчас напряжена, добавили в ведомстве.
С некоторыми странами планируется нарастить объем грузопотока на СМП, сообщили в Минтрансе.
"Программы развития инфраструктуры наших арктических регионов создают системное наращивание возможностей транспортного комплекса России на данном направлении. В частности, с китайской стороной к 2030 году планируется достигнуть показателя по грузопотоку в 20 млн тонн, с Индией обсуждается вопрос о 5 млн тонн. Недавно состоялся первый успешный рейс из Южной Кореи и коллеги не собираются на этом останавливаться", - рассказали в Минтрансе.
Там также отметили, что Россия обладает уникальным опытом в подготовке специалистов для работы в полярных водах, поэтому за прошедший год заключили меморандумы о подготовке таких специалистов с Китаем и Индией.
 
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