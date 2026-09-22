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Минтруд предложил снизить нагрузку компаний по страховым взносам из-за ЧС

Минтруд предложил снизить нагрузку компаний по страховым взносам из-за ЧС - 22.09.2026, ПРАЙМ

Минтруд предложил снизить нагрузку компаний по страховым взносам из-за ЧС

Министерство труда и социальной защиты России предложило снизить нагрузку на работодателей, связанную со страховыми взносами по несчастным случаям в результате... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T16:35+0300

2026-09-22T16:35+0300

2026-09-22T16:38+0300

общество

россия

украина

социальный фонд

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Министерство труда и социальной защиты России предложило снизить нагрузку на работодателей, связанную со страховыми взносами по несчастным случаям в результате чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера, произошедшим не по вине страхователя, сообщили в пресс-службе ведомства. Проект постановления правительства Российской Федерации размещен на сайте нормативных правовых актов. "Минтруд России планирует исключить из расчета скидок или надбавок к страховому тарифу несчастные случаи, произошедшие в результате чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера не по вине страхователя", - говорится в сообщении. Уточняется, что это позволит снизить нагрузку на работодателей. По действующим нормам скидка или надбавка к тарифу страховых взносов на страхование от несчастных случаев на работе и профессиональных заболеваний определяется с учетом количества несчастных случаев, произошедших за последние три года у сотрудников той или иной организации. При этом из расчета уже исключаются несчастные случаи, произошедшие в результате террористических актов и обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. Каждый работодатель уплачивает в Социальный фонд России ежемесячные взносы на случай производственных травм сотрудников, при этом государство дает скидку за безопасность или назначает надбавку, если в организации часто бывают происшествия.

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общество , россия, украина, социальный фонд