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Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников
Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников - 22.09.2026, ПРАЙМ
Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников
Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников в 10 регионах России, сообщили в пресс-службе ведомства. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T21:12+0300
2026-09-22T21:12+0300
бизнес
россия
минтруд
работа
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников в 10 регионах России, сообщили в пресс-службе ведомства. Проект постановления правительства размещен на сайте нормативных правовых актов. "Минтруд предлагает снизить долю иностранных работников в 10 регионах по сравнению с показателями, установленными для прошлого года. В восьми регионах ограничения устанавливаются впервые", - говорится в тексте. Уточняется, что речь идет о Республике Мордовия, Республике Татарстан, Чувашской Республике, Краснодарском крае, Вологодской, Калужской, Новосибирской, Оренбургской, Свердловской и Тульской областях. В восьми субъектах региональные особенности в отдельных отраслях экономики устанавливаются впервые. На федеральном уровне предлагается сохранить полный запрет на труд мигрантов в аптеках, на рынках и в нестационарных торговых объектах. Сохранятся нулевые доли в специализированной розничной торговле алкоголем и табаком. Кроме того, проект сохраняет действующие ограничения для строительной и лесной отраслей, сферы выращивания овощей, а также секторов обслуживания населения и общепита. Проектом постановления предлагается сохранить установленные на 2026 год региональные особенности в 31 субъекте России. Допустимая доля иностранных работников устанавливается ежегодно для регулирования привлечения иностранной рабочей силы с учетом региональных особенностей рынка труда.
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бизнес, россия, минтруд, работа
Бизнес, РОССИЯ, Минтруд, РАБОТА
21:12 22.09.2026
 
Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников

Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников в 10 регионах России

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников в 10 регионах России, сообщили в пресс-службе ведомства.
Проект постановления правительства размещен на сайте нормативных правовых актов.
"Минтруд предлагает снизить долю иностранных работников в 10 регионах по сравнению с показателями, установленными для прошлого года. В восьми регионах ограничения устанавливаются впервые", - говорится в тексте.
Уточняется, что речь идет о Республике Мордовия, Республике Татарстан, Чувашской Республике, Краснодарском крае, Вологодской, Калужской, Новосибирской, Оренбургской, Свердловской и Тульской областях. В восьми субъектах региональные особенности в отдельных отраслях экономики устанавливаются впервые.
На федеральном уровне предлагается сохранить полный запрет на труд мигрантов в аптеках, на рынках и в нестационарных торговых объектах. Сохранятся нулевые доли в специализированной розничной торговле алкоголем и табаком. Кроме того, проект сохраняет действующие ограничения для строительной и лесной отраслей, сферы выращивания овощей, а также секторов обслуживания населения и общепита.
Проектом постановления предлагается сохранить установленные на 2026 год региональные особенности в 31 субъекте России.
Допустимая доля иностранных работников устанавливается ежегодно для регулирования привлечения иностранной рабочей силы с учетом региональных особенностей рынка труда.
 
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