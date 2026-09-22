https://1prime.ru/20260922/minvostokrazvitie-873564281.html
Минвостокразвития представило законопроект о единой ТОР
Минвостокразвития представило законопроект о единой ТОР - 22.09.2026, ПРАЙМ
Минвостокразвития представило законопроект о единой ТОР
Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики представило на общественное обсуждение законопроект о создании единой территории опережающего развития... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T18:18+0300
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2026-09-22T18:24+0300
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики представило на общественное обсуждение законопроект о создании единой территории опережающего развития Дальнего Востока и Арктики (ЕТОР), сообщили в пресс-службе министерства. "Минвостокразвития России представило на общественное обсуждение законопроект о создании единой территории опережающего развития Дальнего Востока и Арктики", - говорится в сообщении. Законопроект разработан во взаимодействии с регионами Дальнего Востока и Арктики, Государственной думой и Советом Федерации, комиссиями Государственного совета, контрольными органами и бизнес-сообществом. "Создание единой территории опережающего развития - следующий шаг в экономическом развитии Дальнего Востока и Арктики, основанный на накопленном более чем 10-летнем опыте применения механизмов государственной поддержки на территории стратегических макрорегионов. Единая ТОР позволит еще более точно скалибровать льготы и потребности бюджетного развития, ускорить диверсификацию экономики, повысить добавленную стоимость, создаваемую на дальневосточных и арктических территориях", - цитируются в сообщении слова главы Минвостокразвития Алексея Чекункова. Вводятся дополнительные стимулы для инвесторов, при этом условия, предусмотренные действующими соглашениями с резидентами ТОР, Свободного порта Владивосток, Арктической зоны РФ, сохраняются, отметил министр. Новый законопроект направлен на усовершенствование действующих механизмов, повышение их конкурентоспособности и предусматривает единые правила приобретения статуса резидента ЕТОР для реализации новых инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока и Арктики, гарантию неизменности условий ведения деятельности на срок действия соглашения. Минимальный объем капитальных вложений по проекту - 100 миллионов рублей (базовый объем льгот), а для проектов свыше 1 миллиарда рублей предусмотрена возможность выбора федерального инвестиционного налогового вычета с улучшенными параметрами вместо льготы по налогу на прибыль. Также законопроектом предусмотрены пониженные страховые взносы в размере 15% в течение 5 лет, но не позднее 3 лет с момента создания ЕТОР, при условии постоянного проживания работника резидента ЕТОР на территории соответствующего региона Дальнего Востока или Арктики и при условии, что заработная плата работника выше среднемесячной заработной платы в данном регионе по соответствующему виду деятельности. Единая территория опережающего развития будет функционировать с 1 января 2027 года.
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россия, дальний восток, арктика, владивосток, минвостокразвития, совет федерации
РОССИЯ, Дальний Восток, АРКТИКА, Владивосток, Минвостокразвития, Совет Федерации
Минвостокразвития представило законопроект о единой ТОР
Минвостокразвития представило на общественное обсуждение законопроект о единой ТОР
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики представило на общественное обсуждение законопроект о создании единой территории опережающего развития Дальнего Востока и Арктики (ЕТОР), сообщили в пресс-службе министерства.
"Минвостокразвития России представило на общественное обсуждение законопроект о создании единой территории опережающего развития Дальнего Востока и Арктики", - говорится в сообщении.
Законопроект разработан во взаимодействии с регионами Дальнего Востока и Арктики, Государственной думой и Советом Федерации, комиссиями Государственного совета, контрольными органами и бизнес-сообществом.
"Создание единой территории опережающего развития - следующий шаг в экономическом развитии Дальнего Востока и Арктики, основанный на накопленном более чем 10-летнем опыте применения механизмов государственной поддержки на территории стратегических макрорегионов. Единая ТОР позволит еще более точно скалибровать льготы и потребности бюджетного развития, ускорить диверсификацию экономики, повысить добавленную стоимость, создаваемую на дальневосточных и арктических территориях", - цитируются в сообщении слова главы Минвостокразвития Алексея Чекункова.
Вводятся дополнительные стимулы для инвесторов, при этом условия, предусмотренные действующими соглашениями с резидентами ТОР, Свободного порта Владивосток, Арктической зоны РФ, сохраняются, отметил министр.
Новый законопроект направлен на усовершенствование действующих механизмов, повышение их конкурентоспособности и предусматривает единые правила приобретения статуса резидента ЕТОР для реализации новых инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока и Арктики, гарантию неизменности условий ведения деятельности на срок действия соглашения.
Минимальный объем капитальных вложений по проекту - 100 миллионов рублей (базовый объем льгот), а для проектов свыше 1 миллиарда рублей предусмотрена возможность выбора федерального инвестиционного налогового вычета с улучшенными параметрами вместо льготы по налогу на прибыль.
Также законопроектом предусмотрены пониженные страховые взносы в размере 15% в течение 5 лет, но не позднее 3 лет с момента создания ЕТОР, при условии постоянного проживания работника резидента ЕТОР на территории соответствующего региона Дальнего Востока или Арктики и при условии, что заработная плата работника выше среднемесячной заработной платы в данном регионе по соответствующему виду деятельности.
Единая территория опережающего развития будет функционировать с 1 января 2027 года.