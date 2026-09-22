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Мишустин обратил внимание на активное развитие космодрома Восточный

Мишустин обратил внимание на активное развитие космодрома Восточный - 22.09.2026, ПРАЙМ

Мишустин обратил внимание на активное развитие космодрома Восточный

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Бакановым обратил внимание на активное развитие... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T11:23+0300

2026-09-22T11:23+0300

2026-09-22T11:23+0300

технологии

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байконур

плесецк

архангельская область

михаил мишустин

роскосмос

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Бакановым обратил внимание на активное развитие космодрома Восточный. "Россия располагает целым рядом стартовых комплексов, диверсифицированных по географическому и технологическому профилю. Самый известный - Байконур, где расположен "Гагаринский старт". А также Плесецк в Архангельской области и самый новый - Восточный в Амурской области, он сейчас активно развивается", - заявил Мишустин. Он попросил главу "Роскосмоса" рассказать о том, как идет работа на космодроме и какие пуски там готовятся. Баканов доложил главе правительства, что в текущем году состоялся ввод в эксплуатацию стартового стола ракеты "Ангара", функционирует стартовый стол ракеты "Союз-2", частный оператор строит третий стартовый комплекс под названием "Новый старт". Кроме этого, завершено строительство шести котельных для полной газификации города Циолковский, их подключают к газораспределительным сетям. Сданы в эксплуатацию два жилых дома на более чем 200 квартир, начинается заселение жителей. Полное благоустройство вокруг социального жилья, по словам главы "Роскосмоса", завершится в I квартале 2027 года.

байконур

плесецк

архангельская область

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технологии, россия, байконур, плесецк, архангельская область, михаил мишустин, роскосмос