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Мишустин обратил внимание на активное развитие космодрома Восточный - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Мишустин обратил внимание на активное развитие космодрома Восточный
Мишустин обратил внимание на активное развитие космодрома Восточный - 22.09.2026, ПРАЙМ
Мишустин обратил внимание на активное развитие космодрома Восточный
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Бакановым обратил внимание на активное развитие... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T11:23+0300
2026-09-22T11:23+0300
технологии
россия
байконур
плесецк
архангельская область
михаил мишустин
роскосмос
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Бакановым обратил внимание на активное развитие космодрома Восточный. "Россия располагает целым рядом стартовых комплексов, диверсифицированных по географическому и технологическому профилю. Самый известный - Байконур, где расположен "Гагаринский старт". А также Плесецк в Архангельской области и самый новый - Восточный в Амурской области, он сейчас активно развивается", - заявил Мишустин. Он попросил главу "Роскосмоса" рассказать о том, как идет работа на космодроме и какие пуски там готовятся. Баканов доложил главе правительства, что в текущем году состоялся ввод в эксплуатацию стартового стола ракеты "Ангара", функционирует стартовый стол ракеты "Союз-2", частный оператор строит третий стартовый комплекс под названием "Новый старт". Кроме этого, завершено строительство шести котельных для полной газификации города Циолковский, их подключают к газораспределительным сетям. Сданы в эксплуатацию два жилых дома на более чем 200 квартир, начинается заселение жителей. Полное благоустройство вокруг социального жилья, по словам главы "Роскосмоса", завершится в I квартале 2027 года.
байконур
плесецк
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технологии, россия, байконур, плесецк, архангельская область, михаил мишустин, роскосмос
Технологии, РОССИЯ, Байконур, Плесецк, Архангельская область, Михаил Мишустин, Роскосмос
11:23 22.09.2026
 
Мишустин обратил внимание на активное развитие космодрома Восточный

Мишустин обратил внимание на активное развитие космодрома Восточный

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Бакановым обратил внимание на активное развитие космодрома Восточный.
"Россия располагает целым рядом стартовых комплексов, диверсифицированных по географическому и технологическому профилю. Самый известный - Байконур, где расположен "Гагаринский старт". А также Плесецк в Архангельской области и самый новый - Восточный в Амурской области, он сейчас активно развивается", - заявил Мишустин.
Он попросил главу "Роскосмоса" рассказать о том, как идет работа на космодроме и какие пуски там готовятся.
Баканов доложил главе правительства, что в текущем году состоялся ввод в эксплуатацию стартового стола ракеты "Ангара", функционирует стартовый стол ракеты "Союз-2", частный оператор строит третий стартовый комплекс под названием "Новый старт".
Кроме этого, завершено строительство шести котельных для полной газификации города Циолковский, их подключают к газораспределительным сетям. Сданы в эксплуатацию два жилых дома на более чем 200 квартир, начинается заселение жителей. Полное благоустройство вокруг социального жилья, по словам главы "Роскосмоса", завершится в I квартале 2027 года.
 
ТехнологииРОССИЯБайконурПлесецкАрхангельская областьМихаил МишустинРоскосмос
 
 
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