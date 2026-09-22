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Мишустин обратил внимание на активное развитие космодрома Восточный
Мишустин обратил внимание на активное развитие космодрома Восточный - 22.09.2026, ПРАЙМ
Мишустин обратил внимание на активное развитие космодрома Восточный
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Бакановым обратил внимание на активное развитие... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T11:23+0300
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Бакановым обратил внимание на активное развитие космодрома Восточный.
"Россия располагает целым рядом стартовых комплексов, диверсифицированных по географическому и технологическому профилю. Самый известный - Байконур, где расположен "Гагаринский старт". А также Плесецк в Архангельской области и самый новый - Восточный в Амурской области, он сейчас активно развивается", - заявил Мишустин.
Он попросил главу "Роскосмоса" рассказать о том, как идет работа на космодроме и какие пуски там готовятся.
Баканов доложил главе правительства, что в текущем году состоялся ввод в эксплуатацию стартового стола ракеты "Ангара", функционирует стартовый стол ракеты "Союз-2", частный оператор строит третий стартовый комплекс под названием "Новый старт".
Кроме этого, завершено строительство шести котельных для полной газификации города Циолковский, их подключают к газораспределительным сетям. Сданы в эксплуатацию два жилых дома на более чем 200 квартир, начинается заселение жителей. Полное благоустройство вокруг социального жилья, по словам главы "Роскосмоса", завершится в I квартале 2027 года.
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технологии, россия, байконур, плесецк, архангельская область, михаил мишустин, роскосмос
Технологии, РОССИЯ, Байконур, Плесецк, Архангельская область, Михаил Мишустин, Роскосмос
Мишустин обратил внимание на активное развитие космодрома Восточный
Мишустин обратил внимание на активное развитие космодрома Восточный
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Бакановым обратил внимание на активное развитие космодрома Восточный.
"Россия располагает целым рядом стартовых комплексов, диверсифицированных по географическому и технологическому профилю. Самый известный - Байконур, где расположен "Гагаринский старт". А также Плесецк в Архангельской области и самый новый - Восточный в Амурской области, он сейчас активно развивается", - заявил Мишустин.
Он попросил главу "Роскосмоса" рассказать о том, как идет работа на космодроме и какие пуски там готовятся.
Баканов доложил главе правительства, что в текущем году состоялся ввод в эксплуатацию стартового стола ракеты "Ангара", функционирует стартовый стол ракеты "Союз-2", частный оператор строит третий стартовый комплекс под названием "Новый старт".
Кроме этого, завершено строительство шести котельных для полной газификации города Циолковский, их подключают к газораспределительным сетям. Сданы в эксплуатацию два жилых дома на более чем 200 квартир, начинается заселение жителей. Полное благоустройство вокруг социального жилья, по словам главы "Роскосмоса", завершится в I квартале 2027 года.