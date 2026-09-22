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МККК отмечает "взрывной" рост числа конфликтов в мире за 15 лет

МККК отмечает "взрывной" рост числа конфликтов в мире за 15 лет - 22.09.2026, ПРАЙМ

МККК отмечает "взрывной" рост числа конфликтов в мире за 15 лет

Международный комитет Красного Креста отмечает "взрывной" рост числа конфликтов в мире за 15 лет, заявила президент МККК Мирьяна Сполярич-Эггер. | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T09:52+0300

2026-09-22T09:52+0300

2026-09-22T09:52+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Международный комитет Красного Креста отмечает "взрывной" рост числа конфликтов в мире за 15 лет, заявила президент МККК Мирьяна Сполярич-Эггер. "Сейчас у меня завершается первый четырехлетний срок (на посту президента - ред.) и начинается второй. За этот период количество конфликтов увеличилось более чем на 12. Рост носит взрывной характер: число вдвое выше, чем 15 лет назад, и во много раз выше, чем 30 лет назад", - сказала она газете "Ведомости". Она отметила, что МККК классифицирует конфликты как международные и немеждународные, то есть конфликты между государствами и между негосударственными акторами. Сполярич-Эггер подчеркнула, что за время ее работы в МККК число конфликтов значительно выросло. Она также добавила, что отслеживает эти цифры, поскольку МККК ежегодно выступает в Совете Безопасности ООН по теме защиты гражданского населения. "Это огромная проблема. Сейчас нет стратегии, как снизить эти показатели и разрядить ситуацию, потому что конфликты взаимно усиливают друг друга", - подчеркнула Мирьяна Сполярич-Эггер.

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мировая экономика, общество , мккк, ведомости, оон