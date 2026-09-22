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Венгерскую MOL оштрафовали 100 тысяч евро после взрыва на ее заводе в мае - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Венгерскую MOL оштрафовали 100 тысяч евро после взрыва на ее заводе в мае
Венгерскую MOL оштрафовали 100 тысяч евро после взрыва на ее заводе в мае - 22.09.2026, ПРАЙМ
Венгерскую MOL оштрафовали 100 тысяч евро после взрыва на ее заводе в мае
Венгерская нефтегазовая компания MOL была оштрафована на 100 тысяч евро за несоблюдение правил техники безопасности после взрыва на заводе в городе Тисауйварош... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T17:03+0300
2026-09-22T17:20+0300
газ
венгрия
mol
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БУДАПЕШТ, 22 сен - ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая компания MOL была оштрафована на 100 тысяч евро за несоблюдение правил техники безопасности после взрыва на заводе в городе Тисауйварош в мае, сообщило министерство социальных и семейных дел Венгрии. "Управление по охране труда начало расследование сразу после аварии, и начатая в этом отношении процедура завершилась 31 августа. Расследование имело серьезные последствия: был наложен штраф за нарушение правил охраны труда в размере 38 миллионов форинтов (около 100 тысяч евро - ред.)", - приводит сообщение министерства портал Borsod Online. Кроме того, расследование выявило проблемы в технике безопасности предприятия, от компании потребовали пересмотра технологических систем и систем безопасности, а также внедрения ряда дополнительных мер. Взрыв на заводе MOL в Тисауйвароше произошел 22 мая, в результате один человек погиб на месте, еще один серьезно пострадал, семеро получили ожоги второй степени. Генеральный директор компании Жолт Хернади в день аварии заявил, что она произошла по техническим причинам - во время остановки оборудования на техобслуживание взорвался углеводород в трубопроводе - и признаков внешнего воздействия нет. Завод восстановил работу через несколько дней.
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газ, венгрия, mol
Газ, ВЕНГРИЯ, MOL
17:03 22.09.2026 (обновлено: 17:20 22.09.2026)
 
Венгерскую MOL оштрафовали 100 тысяч евро после взрыва на ее заводе в мае

Венгерская MOL оштрафована на сто тысяч евро после взрыва на заводе в Тисауйвароше в мае

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БУДАПЕШТ, 22 сен - ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая компания MOL была оштрафована на 100 тысяч евро за несоблюдение правил техники безопасности после взрыва на заводе в городе Тисауйварош в мае, сообщило министерство социальных и семейных дел Венгрии.
"Управление по охране труда начало расследование сразу после аварии, и начатая в этом отношении процедура завершилась 31 августа. Расследование имело серьезные последствия: был наложен штраф за нарушение правил охраны труда в размере 38 миллионов форинтов (около 100 тысяч евро - ред.)", - приводит сообщение министерства портал Borsod Online.
Кроме того, расследование выявило проблемы в технике безопасности предприятия, от компании потребовали пересмотра технологических систем и систем безопасности, а также внедрения ряда дополнительных мер.
Взрыв на заводе MOL в Тисауйвароше произошел 22 мая, в результате один человек погиб на месте, еще один серьезно пострадал, семеро получили ожоги второй степени. Генеральный директор компании Жолт Хернади в день аварии заявил, что она произошла по техническим причинам - во время остановки оборудования на техобслуживание взорвался углеводород в трубопроводе - и признаков внешнего воздействия нет. Завод восстановил работу через несколько дней.
 
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