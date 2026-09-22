https://1prime.ru/20260922/moldavija-873541254.html

Молдавии придется импортировать 59% необходимой электроэнергии

Молдавии придется импортировать 59% необходимой электроэнергии - 22.09.2026, ПРАЙМ

Молдавии придется импортировать 59% необходимой электроэнергии

Молдавии придется импортировать примерно 59% необходимой электроэнергии, заявил глава национального центра управления кризисами при правительстве республики... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T10:41+0300

2026-09-22T10:41+0300

2026-09-22T10:41+0300

мировая экономика

молдавия

майя санду

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873541254.jpg?1790062883

КИШИНЕВ, 22 сен — ПРАЙМ. Молдавии придется импортировать примерно 59% необходимой электроэнергии, заявил глава национального центра управления кризисами при правительстве республики Сергей Диакону. В понедельник президент республики Майя Санду созвала заседание совбеза, чтобы обсудить энергокризис. По его итогам было принято решение о необходимости введения режима ЧП в энергетике и гидрологии. Правительство во вторник собралось на заседание, на котором инициировало введение режима ЧП на 60 дней, начиная с 26 сентября, когда заканчивается срок режима повышенной готовности в энергетическом секторе и гидрологии. "Мы вступаем в холодное время года, когда давление на энергетическую систему возрастет. В энергетике ситуация уязвима. Этой зимой примерно 59% необходимой электроэнергии придется импортировать. В пиковые часы нам потребуется 440-450 МВт из импорта", - заявил Диакону на заседании кабмина. По его словам, эта потребность может быть покрыта, но гарантированная мощность составляет лишь около 360 МВт. "Разница обеспечивается дополнительными мощностями, имеющимися в регионе, на которые мы не можем рассчитывать постоянно, и, соответственно, нам потребуются оперативные меры", - подчеркнул он. Диакону отметил также, что более 90% потребностей в природном газе на холодный сезон уже законтрактованы. "Поэтому сейчас мы не говорим о реальном дефиците, но риск носит финансовый характер. Международные цены выросли, а закупки и пополнение обязательных запасов требуют значительных финансовых ресурсов в короткие сроки", - пояснил чиновник. В Молдавии действует режим повышенной готовности в энергетическом секторе и гидрологии. Он был объявлен правительством 28 июля. Режим чрезвычайного положения может ввести только парламент по запросу правительства.

молдавия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, молдавия, майя санду