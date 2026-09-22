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Молдавии придется импортировать 59% необходимой электроэнергии - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Молдавии придется импортировать 59% необходимой электроэнергии
Молдавии придется импортировать 59% необходимой электроэнергии - 22.09.2026, ПРАЙМ
Молдавии придется импортировать 59% необходимой электроэнергии
Молдавии придется импортировать примерно 59% необходимой электроэнергии, заявил глава национального центра управления кризисами при правительстве республики... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T10:41+0300
2026-09-22T10:41+0300
мировая экономика
молдавия
майя санду
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КИШИНЕВ, 22 сен — ПРАЙМ. Молдавии придется импортировать примерно 59% необходимой электроэнергии, заявил глава национального центра управления кризисами при правительстве республики Сергей Диакону. В понедельник президент республики Майя Санду созвала заседание совбеза, чтобы обсудить энергокризис. По его итогам было принято решение о необходимости введения режима ЧП в энергетике и гидрологии. Правительство во вторник собралось на заседание, на котором инициировало введение режима ЧП на 60 дней, начиная с 26 сентября, когда заканчивается срок режима повышенной готовности в энергетическом секторе и гидрологии. "Мы вступаем в холодное время года, когда давление на энергетическую систему возрастет. В энергетике ситуация уязвима. Этой зимой примерно 59% необходимой электроэнергии придется импортировать. В пиковые часы нам потребуется 440-450 МВт из импорта", - заявил Диакону на заседании кабмина. По его словам, эта потребность может быть покрыта, но гарантированная мощность составляет лишь около 360 МВт. "Разница обеспечивается дополнительными мощностями, имеющимися в регионе, на которые мы не можем рассчитывать постоянно, и, соответственно, нам потребуются оперативные меры", - подчеркнул он. Диакону отметил также, что более 90% потребностей в природном газе на холодный сезон уже законтрактованы. "Поэтому сейчас мы не говорим о реальном дефиците, но риск носит финансовый характер. Международные цены выросли, а закупки и пополнение обязательных запасов требуют значительных финансовых ресурсов в короткие сроки", - пояснил чиновник. В Молдавии действует режим повышенной готовности в энергетическом секторе и гидрологии. Он был объявлен правительством 28 июля. Режим чрезвычайного положения может ввести только парламент по запросу правительства.
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мировая экономика, молдавия, майя санду
Мировая экономика, МОЛДАВИЯ, Майя Санду
10:41 22.09.2026
 
Молдавии придется импортировать 59% необходимой электроэнергии

Диакону: Молдавии придется импортировать 59% необходимой электроэнергии

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КИШИНЕВ, 22 сен — ПРАЙМ. Молдавии придется импортировать примерно 59% необходимой электроэнергии, заявил глава национального центра управления кризисами при правительстве республики Сергей Диакону.
В понедельник президент республики Майя Санду созвала заседание совбеза, чтобы обсудить энергокризис. По его итогам было принято решение о необходимости введения режима ЧП в энергетике и гидрологии. Правительство во вторник собралось на заседание, на котором инициировало введение режима ЧП на 60 дней, начиная с 26 сентября, когда заканчивается срок режима повышенной готовности в энергетическом секторе и гидрологии.
"Мы вступаем в холодное время года, когда давление на энергетическую систему возрастет. В энергетике ситуация уязвима. Этой зимой примерно 59% необходимой электроэнергии придется импортировать. В пиковые часы нам потребуется 440-450 МВт из импорта", - заявил Диакону на заседании кабмина.
По его словам, эта потребность может быть покрыта, но гарантированная мощность составляет лишь около 360 МВт. "Разница обеспечивается дополнительными мощностями, имеющимися в регионе, на которые мы не можем рассчитывать постоянно, и, соответственно, нам потребуются оперативные меры", - подчеркнул он.
Диакону отметил также, что более 90% потребностей в природном газе на холодный сезон уже законтрактованы. "Поэтому сейчас мы не говорим о реальном дефиците, но риск носит финансовый характер. Международные цены выросли, а закупки и пополнение обязательных запасов требуют значительных финансовых ресурсов в короткие сроки", - пояснил чиновник.
В Молдавии действует режим повышенной готовности в энергетическом секторе и гидрологии. Он был объявлен правительством 28 июля. Режим чрезвычайного положения может ввести только парламент по запросу правительства.
 
Мировая экономикаМОЛДАВИЯМайя Санду
 
 
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